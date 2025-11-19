Програмата на Първа лига вбеси Ботев Пловдив, „канарчетата“ искат БФС и Гонзо да вземат мерки

Ръководството на Ботев Пловдив е крайно недоволно от програмата на Първа лига и часовете на провеждане на някои от мачовете в елита. „Канарчетата“ излязоха с дълга позиция до Българския футболен съюз и президента на централата Георги Иванов, в която ги призоваха да вземат мерки. „Жълто-черните“ са категорични, че футболът е за феновете и поради тази причина двубоите трябва да бъдат играни във време, което е удобно за привържениците, а не такова, което е в полза на телевизията, излъчваща срещите.

От Ботев Пловдив искат БФС да инициира официална среща между ръководството на централата, представителите на Спортно-техническата комисия, футболните клубове в Първа лига и телевизията, която притежава правата за излъчване на мачовете от елита. „Канарчетата“ вярват, че при добра комуникация може да се намери правилно решение на казуса.

Ботев Пловдив излезе с дълга декларация

„От името на ПФК „Ботев“ Пловдив бихме искали учтиво да Ви помолим да инициирате официална среща между БФС, представителите на спортно-техническата комисия, футболните клубове и телевизията, която притежава правата за излъчване. Смятаме, че е напълно нормално и логично мачовете да бъдат насрочвани и провеждани в почивни дни или в часове, в които хората не са на работа. Футболът е преди всичко за феновете. Разбираме комерсиалните цели на медийната група, която държи правата за първенството, но настоящият модел на планиране често поставя клубовете в неизгодна позиция и ограничава възможността за по-голям интерес и посещаемост“.

„Това води до ощетяване на клубовете, на феновете и на цялостното развитие на българския футбол. Крайно време е казусът с програмата и провеждането на мачове в неудобно за феновете време да бъде решен, защото това е огромен проблем за българския футбол, а празните стадиони отблъскват бизнеса и любителите на най-популярния спорт в България. Призоваваме към диалог и намиране на балансирано, работещо решение, което да отчита интересите на всички участници – БФС, клубовете, феновете и медийните партньори. Убедени сме, че при добра комуникация могат да бъдат съгласувани програми, които съчетават телевизионните изисквания с удобството на зрителите по стадионите“.

„Разчитаме на БФС като институция да защити интересите на футболните клубове и да убеди своите медийни партньори, че приоритет трябва да бъдат мачовете с по-голям зрителски интерес и по-добри условия за феновете, а оттам – и за развитието на футболната среда в страната. С уважение, ПФК „Ботев“ Пловдив“, се казва в позицията на „жълто-черните“.

