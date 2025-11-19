Първото ароматизирано списание в България вече е факт. Новият брой на Destinations – ultimate guide for your holiday, част от медийната група на Национална информационна агенция Bgtourism.bg, официално излезе в разпространение, въвеждайки иновативен подход на българския медиен пазар. За първи път у нас читателите държат в ръцете си печатно издание с нежен аромат на жасмин.

Списание Destinations излиза на български и английски език от 2020 г. и се отличава с високо качество, модерна визия и богато авторско съдържание. То достига до своите читатели два пъти годишно – в летен и зимен брой – и представя водещи компании от туристическата индустрия, както и брандове от сферите на технологиите, козметиката, кулинарията и транспорта.

Медийната група на Bgtourism.bg е разпознаваема благодарение на журналисти с над 30 години професионален опит, съчетан с експертиза в областта на туризма. Този устойчив подход, заедно с последователната политика на коректност, позитивно отразяване и изграждане на доверие, превръщат групата в предпочитан партньор и надежден източник на информация. От своето създаване през 2018 г. медийната група задава нови стандарти при отразяването на туризма, съобразени с най-високите професионални журналистически принципи. Съвременните технологии, включително интегрираните QR кодове, позволяват на читателите да преминават от вдъхновението към реална резервация само с едно сканиране.

Новият ароматизиран брой впечатлява и с позлатени букви върху корицата, които подчертават неговия премиум характер. От 20 ноември 2025 г. изданието е достъпно за всички ценители. Към броя е включен и специален подарък – писмо с пощенска картичка.

Списанието се разпространява в търговската мрежа, чрез абонамент от Български пощи (каталожен номер 1300), чрез онлайн платформите на медийната група, както и в автомобилите на Volt Premium Taxi.