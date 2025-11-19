Стилиян Петров похвали национал и отсече: Истината си пробива път, въпреки корупцията и цензурата!

Легендата на българския футбол Стилиян Петров използва профила си във Фейсбук, за да сподели видео от интервюто на Филип Кръстев пред БНТ след победата над Грузия. Стенли похвали Кръстев за смелия му анализ на ситуацията в българския футбол, след като бившият играч на Славия и Левски разкритикува системата и начина, по който се работи в школите. Филип Кръстев определи поколението си загубено заради корупция, а Петров се съгласи с анализа на футболиста.

Искрен, дълбок, точен, ясен, смел Филип Кръстев

"Браво! Искрен, дълбок, точен, ясен... СМЕЛ! Много адекватен, Филип Кръстев! Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата, запушването на системата и външния натиск! Борбата за справедливост никога няма да спре!!! Честита победа, поздравът е за вас и феновете само! Другото си го описал и анализирал перфектно", написа Стилиян Петров, споделяйки видео от интервюто на Филип Кръстев.

А ето и част от думите на Филип Кръстев: "Никой не ни е обърнал внимание за хранене, за физическа подготовка, всичко трябва да си го правиш сам. В другите държави никой не е много по-голям професионалист от нас, а просто се грижат много по-добре за тях. Защото, моето поколение, по-горното, тези, които идват след нас, това са загубени поколения."

