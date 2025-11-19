Мария Илиева, Любо Киров и Анелия пеят в помощ на пострадалите по пътищата

На 13 декември 2025 г. от 19:00 ч. „Арена София“ ще бъде домакин на концерт-спектакъла „Това е Рождество“, организиран от Фондация „Това е Рождество“. Събитието е благотворително и събира едни от най-големите имена в българската музика в подкрепа на пострадалите във войната по пътищата. Режисьор и сценарист на спектакъла е Христо Димитров, основател на ансамбъл „Българе“.

Повече за концерт-спектакъла „Това е Рождество“

Събитието ще превърне сцената в живо пространство за драматургия, символика и силно въздействие върху публиката. Освен изпълненията на най-големите български артисти, спектакълът включва специални музикални аранжименти, хореографии на ансамбъл „Българе“, разкази и визуални послания, които подчертават темата за войната по пътищата и нуждата от промяна. Акцентът е върху човешките истории, загубите, надеждата и солидарността – емоционална линия, която според Христо Димитров превръща изкуството в инструмент за осъзнаване и обществено въздействие

На сцената ще излязат Любо Киров, Мария Илиева, Анелия, ансамбъл „Българе“, BELLA C, Бояна Карпатова, Крис и Велин, Албена Вескова, народната певица Петя Панева, Тенорите на България, Веса Тонова, Дея Цонева и Мина Ялъмова. Спектакълът „Това е Рождество“ е замислен като мащабно, кинематографично преживяване, в което музика, танц, слово и визуални елементи се преплитат в общ художествен разказ.

„За мен е чест да бъда посланик и участник в концерт-спектакъла „Това е Рождество“. Това е събитие с голяма кауза, която засяга всяко българско семейство. Всеки ден ставаме свидетели на катастрофи и ранени хора. Най-страшно не е ударът, а тишината след него. Тишина, в която изчезва нечий глас, нечий смях, нечие „прибирам се“. Затова реших да се включа и искрено се надявам повече хора да ни подкрепят и да купят билети, за да превърнем заедно болката в надежда.“, сподели Любо Киров.

За работата на фондация „Това е Рождество“

Фондация „Това е Рождество“ е създадена с мисия всяка година да поставя фокус върху важна обществена тема чрез голямо културно събитие, което подкрепя избраната кауза както финансово, така и чрез реални, дългосрочни инициативи.

„Това е кауза, която не можем да подминем. Всяка човешка история, прекършена на пътя, е загуба за цяла България. Вярвам, че чрез обединение и смислени действия можем да постигнем реална промяна“, сподели председателя на фондация “Това е Рождество” Тереза Цончева.

Каузата на концерт-спектакъла е избрана заради огромното си значение за всеки българин и в памет на всички хора загубили живота си по пътищата ни.

Фондация “Това е Рождество” работи в две посоки – подкрепа за пострадали и намаляване на риска чрез подобряване на средата. Сред инициативите са: повишаване на видимостта на пешеходни пътеки, подмяна и поставяне на пътни знаци, светлоотразителни материали в рискови участъци, информационни кампании към младежи и родители и инициативи за изграждане на култура на внимание и безопасност. Всички събрани средства от концерта ще бъдат използвани за пострадали хора, които не могат да си позволят лечение, за финансово нестабилни семейства загубили близък и за подобряване на пътната обстановка в страната.

Събитието вече получава широка обществена подкрепа и привлича популярни личности от културата, спорта и медиите, които застават зад каузата и помагат за нейното популяризиране. Сред тях са Боряна Братоева, Ники Кънчев, Кубрат Пулев, Владимир Зомбори, Весела Бабинова, Ненчо Балабанов и други.

