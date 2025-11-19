Техническият директор на БФС: Това е пътят, по който искаме да вървим

Ден след успеха на националния отбор с 2:1 над Грузия техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев очерта впечатленията си от срещата във вторник и направи своята равносметка за световните квалификации пред БТА.

Кирил Котев е категоричен, че победата над Грузия не трябва да ни заблуждава

„Поздравявам футболистите и треньорския щаб за успеха. Всички те положиха много усилия, раздадоха се максимално и в крайна сметка бяха възнаградени. В никакъв случай обаче не бива да залитаме в някакви крайности и да тръгнем да се заблуждаваме, че сме постигнали нещо невероятно”, категоричен бе началникът на представителните отбори.

Според него тази победа може да положи основите на една по-успешна 2026 година.

„Това е пътят, по който искаме да вървим, но всички сме наясно, че ни предстои още много, много работа. Радващото е, че в отбора шанс за изява получават все повече млади момчета – надявам се те да са гръбнакът на тази селекция в следващите години”, допълни техническият директор на БФС.

Котев подчерта, че една от целите, дори може би най-важните, е да се изгради боеспособен състав за участието в Лигата на нациите следващата есен. „Знаете, че през март и юни ще имаме възможност да изиграем няколко приятелски мачове. Ще ги използваме, за да подготвим отбора за следващото издание на Лигата на нациите. Изпращаме една футболна есен, която беше изпълнена с предизвикателства, но се радвам, че съумяхме да я завършим по малко по-позитивен начин”, завърши Котев.

ОЩЕ: Не само, че ще говоря против Георги Иванов, но и призовавам за оставката му - мъжкарите си тръгват, когато не изпълнят целите си