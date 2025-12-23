38,6 млн. лв. финансиране за 85 компании в област Кюстендил (ВИДЕО)

38,6 млн. лв. финансиране за 85 компании в област Кюстендил след мащабна информационна кампания организирана от община Кюстендил. Всяка компания има поет ангажимент за отваряне на нови работни места. „Изключително съм доволен, че информационната кампания достигна до над 200 компании от Кюстендил, които направиха своя информиран избор и кандидатстваха по процедурата. Така се даде шанс най-конкурентоспособните проекти да успеят и да бъдат финансирани. Всяко едно проектно предложение има ангажимент да отвори нови работни места. Благодаря за добрата работа на Областен информационен център Кюстендил, Управляващия орган и екипите на Община Кюстендил, които дадоха навременна и точна информация на компаниите по време на информационния ден“, заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Приключи оценката на проектните предложения по процедура BG16FFPR003-4.004 „Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

За област Кюстендил са одобрени 85 проекта с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 38,614 млн. лв., от които:

31, 242 млн. лв. са насочени към 70 съществуващи предприятия, регистрирани преди повече от 2 години към датата на кандидатстване;

7, 372 млн. лв. са предназначени за 15 новосъздадени предприятия, регистрирани преди не повече от 2 години.

По процедурата бяха подадени общо 275 проектни предложения от област Кюстендил.

С реализирането на одобрените проекти ще бъдат подкрепени мерки за навременна икономическа адаптация и интеграция чрез инвестиции в съществуващи и стартиращи предприятия. Основният фокус е върху прехода към чисти технологии, създаването на устойчиви работни места, внедряването на кръгови икономически модели, използването на възобновяеми енергийни източници и повишаването на квалификацията на работната сила.

Инвестициите ще подпомогнат преструктурирането, диверсификацията, техническата модернизация, повишаването на производителността и иновациите, като се използват уменията на пряко засегнатата от климатичния преход работна сила в най-силно засегнатите области – Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и в общините Нова Загора, Ямбол, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово и Сливен.

След изпълнението на инвестициите се очаква подобряване на предприемаческата екосистема и повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в трите региона. Това ще допринесе за ускоряване на прехода към неутрална и кръгова икономика чрез създаване на работни места, роботизация, преквалификация на работната сила и развитие на ключови икономически сектори, включително производство и преработка на хранителни продукти, химическа промишленост, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за справедлив преход и национално съфинансиране.

Повече информация може да откриете на следния линк:

https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/prikluchvane-na-pp-difersifickacia Вижте по-малко