Два емблематични парка в Кюстендил с нова визия– част от дългосрочната туристическа стратегия на общината. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов даден официален старт на работата по проекта „Градско озеленяване за по-чист въздух“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония. Водещ партньор е Община Кюстендил, в партньорство с Община Куманово и Центъра за развитие на Трети североизточен регион – РСМ.

Проектът обхваща два ключови градски парка – паркът при кооперативния пазар и парк „Езерата“. И двата ще бъдат изцяло облагородени, озеленени и превърнати в атрактивни пространства за отдих, допринасящи за утвърждаване на Кюстендил като предпочитана туристическа дестинация.

„И двата проекта са част от дългосрочната стратегия на Община Кюстендил за утвърждаване на града като зелена, привлекателна и туристически ориентирана дестинация. Облагородяването на тези два емблематични парка е важна стъпка към по-модерна, по-подредена и по-красива градска среда“, заяви кметът инж. Атанасов.

Облагородяване на парка при Кооперативния пазар

Паркът, който години наред беше изоставен, ще бъде преобразен чрез:

оформяне на нови зелени площи и цветни алеи;

засаждане на дървета, храсти и многогодишни цветя;

изграждане на система за капково напояване – гаранция за дългосрочна поддръжка;

нови градински пейки и зони за отдих;

почистване и реставрация на паметника, оформяне на две цветни площадки около него.

„Това е един от хубавите паркове, които през годините бяха оставени занемарени. След реставрацията на паметника и подновяването на зеленината тук ще имаме едно прекрасно място за отдих“, заяви кметът на Кюстендил.

Обновяване на еко парк „Езерата” гр. Кюстендил

засаждане на нови дървета, храсти и цветни градини;

оформяне на ботаническа алея и еко-зони с образователна функция;

изграждане на екологично чисти изложбени площи;

капково напояване по целия периметър;

затревяване и обновяване на зелените площи.

Кметът инж. Атанасов отбеляза: „Има огромен интерес към парк „Езерата“ от наши съграждани и туристи. Искаме да надградим започнатото, защото виждаме как мястото отново оживя. Преди 12 години паркът беше облагороден по проект, на заради липса на напояване растителността не успя да се развие – този път гарантираме устойчивост. И в двата парка е предвидено изграждането на модерни системи за капково напояване, които гарантират дългосрочната поддръжка и устойчивост на зелената инфраструктура“

• Стойност на двата обекта: 267 000 лв. без ДДС

• Срок за изпълнение: 180 календарни дни