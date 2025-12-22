"Класиран на първо място": Проектът за Високотехнологичен индустриален парк Кюстендил е одобрен (ВИДЕО)

Община Кюстендил спечели мащабен проект за изграждане на Високотехнологичен индустриален парк, който е класиран на първо място сред всички подадени проектни предложения. Общината е в очакване на покана за сключване на договор. Общата стойност на одобреното финансиране е 20 516 427,33 лв.

„Дядо Коледа подрани в Кюстендил. Това е изключително важен проект не само за общината, но и за цялата област. Чрез него ще създадем реални условия за привличане на инвеститори и нови работни места. Това, което общини като Пловдив, Шумен, Стара Загора и други направиха преди повече от 17 години, сега идва ред да се случи и в Кюстендил“, заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който благодари на всички, допринесли за подготовката и успешното класиране на проекта.

Проектът е подаден за финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027, процедура BG16FFPR003-4.005 „Подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони с фокус върху използването на чиста енергия“ по ТПСП за област Кюстендил.

Проектното предложение е с наименование:

„Високотехнологичен индустриален парк Кюстендил – основен инструмент и стимул за повишаване на икономическия растеж в региона“.

Индустриалният парк ще бъде разположен върху площ от близо 190 декара в землището на с. Жиленци, на около 2 км от гр. Кюстендил. Предвижда се изграждане на цялостна довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура – пътна, електро-, водоснабдителна и канализационна мрежа, както и внедряване на решения за чиста енергия.

В рамките на проекта ще бъдат изградени:

фотоволтаична система с мощност 116 kW

система за локално съхранение на енергия (батерия 56 kW)

зарядна станция за електромобили с мощност 22 kW

Основната цел на проекта е преодоляване на негативните социално-икономически последици от прехода към климатична неутралност, чрез създаване на условия за развитие на високотехнологични производства и дейности с висока добавена стойност. Очаква се паркът да допринесе за диверсификация на местната икономика, привличане на инвеститори и разкриване на множество нови работни места.

Изграждането на Високотехнологичния индустриален парк е стратегически приоритет в икономическата и инвестиционната политика на Община Кюстендил и цели повишаване на конкурентоспособността и устойчивия икономически растеж на региона.

Локацията на парка предоставя отлични логистични възможности – близост до ГКПП „Гюешево“ (10 км), ЖП гара Кюстендил, международен път I-6, автомагистрала „Струма“ и трансевропейската транспортна мрежа TEN-T. Индустриалният парк е разположен и върху трасето на Европейски транспортен коридор №8, което създава предпоставки за бъдещо развитие като логистичен интермодален хъб с международно значение.

За целите на кандидатстването е разработен Подробен устройствен план (ПУП) за поземлен имот с идентификатор 29386.6.93, с площ 189 975 кв. м, разделен на 13 имота – 12 по 5 000 кв. м и един с площ 60 000 кв. м. Предвиден е и транспортен достъп за тежкотоварни превозни средства.

Терените в индустриалния парк са предназначени за производствени, спомагателни и обслужващи дейности, свързани с функционирането на парка.