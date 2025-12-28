Коледа в Кюстендил е вълшебна, озвучена от кадифеният глас на Васил Петров. Васил Петров отново напомни защо гласът му е класика. С плътното си, топло звучене той превърна зимната вечер в Кюстендил в истинско музикално преживяване и накара Коледа да звучи по един по-различен, изискан и незабравим начин.

Под звездното Коледно небе джазът се вплете в Коледната магия, а площада естествено събра различни поколения – от хората, които от години следят и обичат музиката му, до онези, които тепърва откриваха какво означават стилът, класата и истинското сценично присъствие.

Музиката звучеше леко и топло, носейки усещане за елегантност, спокойствие и празничност.

С характерния си плътен и кадифен глас Васил Петров изпълни площада с настроение и емоция, превръщайки концерта в споделено преживяване – среща между музика, спомени и празнично очакване. Това не беше просто концерт, а вечер, която остана – като звук, като чувство, като настроение.

Коледа в Кюстендил е вълшебна, когато звучи с гласа на Васил Петров.