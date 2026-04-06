Кюстендил отново е музикална столица на класическата китара, събирайки елита на класическата музика и млади таланти от три континента. „За мен е удоволствие да открием заедно тази вечер 29-ото издание на международния конкурс по класическа китара. Благодарение на неговия директор Иван Андонов, конкурсът утвърждава Кюстендил като столица на културата в Югозападна България и подпомага туризма в нашия град“, каза при откриването кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

В дните на конкурса градът се утвърждава като международен културен и туристически център, привличащ участници, преподаватели, гости и почитатели на музиката от различни краища на света.

През годините конкурсът се наложи като едно от най-престижните събития за класическа китара, а Кюстендил се превърна в естествена сцена за среща на поколения музиканти, различни школи и световни традиции в изпълнителското изкуство.

Тази година в международния форум участват стотици китаристи от България, Австрия, Бахрейн, Виетнам, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Румъния, Украйна, Косово и други държави, което още веднъж доказва, че Кюстендил привлича хора от всички краища на света не само с богатия си културен календар, но и със своя дух, гостоприемство и туристически потенциал.

Освен конкурсната програма, във фестивалните дни са предвидени лекции, беседи, майсторски класове и концерти, които превръщат града в оживено пространство за културен обмен, вдъхновение и нови творчески срещи.

Подобни международни събития допринасят за развитието на местния туризъм, привличайки в Кюстендил гости, семейства, преподаватели и любители на музиката, които имат възможност да се докоснат до богатото културно-историческо наследство, минералните извори, парковете и гостоприемната атмосфера на града.

Журито на конкурса включва едни от най-утвърдените имена в България и чужбина, сред които проф. д-р Стела Митева-Динкова, доц. д-р Росен Балкански, Ту Ле (Виетнам/Бахрейн), Антон Апостолов (Канада/България) и други изявени музиканти.

Конкурсът се организира под патронажа на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, а негов художествен директор е председателят на читалище „Братство 1869“ Иван Андонов – дългогодишен двигател на инициативата и вдъхновител за развитието на китарното изкуство в града.