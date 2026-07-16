Община Кюстендил отличи „Учениците на годината“ и „Класовете на годината“ за учебната 2025/2026 година. На тържествена церемония в Младежки център – Кюстендил кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов награди победителите в традиционните конкурси „Ученик на годината“ и „Клас на годината“. Конкурсът „Ученик на годината“ се организира за трета поредна година, а „Клас на годината“ – за шеста поредна година от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кюстендил.

„Скъпи ученици, всички вие, които днес сте отличени, трябва да знаете, че оттук нататък пред вас стои още по-голяма отговорност. Вие вече сте пример за подражание. По-малките ученици ще гледат към вас, ще се стремят да бъдат като вас и ще следват вашия път. Затова продължавайте да давате добрия пример – именно от него обществото ни има най-голяма нужда. Днес вие сте ментори за своите връстници и за по-малките ученици. Насърчавайте ги, вдъхновявайте ги и показвайте, че с труд, постоянство и достойно поведение успехът е възможен. Като кмет на Община Кюстендил съм истински горд, че на територията на нашата община се раждат, учат, живеят и се развиват млади хора като вас“, каза инж. Огнян Атанасов.

Основната цел на инициативите е да бъдат поощрени ученици и ученически колективи, които се отличават с високи учебни постижения, активно участие в училищния живот, спортни и творчески успехи, обществена ангажираност и достойно поведение, без наложени санкции и наказания.

Отличени в конкурса „Ученик на годината“ – прогимназиален етап

Отличия получиха:

🔹 Александър Станиславов Иванов – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, VI клас – отличен успех 6.00, носител на престижни отличия в карате и призови места в национални математически и географски състезания.

🔹 Александър Мирославов Стоянов – ОУ „Проф. Марин Дринов“, VII клас – отличен успех 6.00, председател на Ученическия съвет, знаменосец на училището и отличен състезател по роботика с национални отличия.

🔹 Стефан Митков Василев – ОУ „Иван Вазов“, VII клас – отличен с лидерските си качества, високата лична дисциплина и призово място в областния конкурс „Силата да бъдеш добър!“.

🔹 Траяна Антонова Тодорова – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, VI клас – отличен успех 6.00, носител на множество национални и международни отличия по шотокан карате и призови места в образователни състезания.

🔹 Симона Светославова Тасева – ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, VII клас – отличен успех 6.00, първенец на випуска и носител на множество отличия от национални и международни математически състезания.

🔹 Вероника Веселинова Стоилова – СУ „Васил Левски“, VII клас – национална състезателка, многократна шампионка на България и балканска вицешампионка, съчетаваща успешна спортна кариера с добри учебни резултати.

Отличени в конкурса „Ученик на годината“ – гимназиален етап

Наградени бяха:

🔹 Андреа Мирославова Йорданова – ЕГ „Д-р Петър Берон“, X клас – отличен успех 6.00, носител на отличия в национални и международни конкурси, олимпиади и проекти.

🔹 Йоана Светославова Борисова – ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, XI клас – отличен успех 6.00, с множество първи места на олимпиади по математика и български език и литература.

🔹 Стефани Радостинова Стефанова – ПГИМ „Йордан Захариев“, XI клас – отличава се с активна доброволческа дейност, лидерски качества и участие в международни инициативи.

🔹 Александър Насков Васев – ПТГ „Джон Атанасов“, XI клас – активен организатор на училищни инициативи, отличен в национални конкурси и доброволчески кампании.

🔹 Сесилия Еманоилова Иванова – ПГЛП „Вл. Димитров – Майстора“, VIII клас – пример за отлична дисциплина, високи учебни резултати и активно участие в училищния живот.Всички отличени ученици получиха грамота от кмета на Община Кюстендил и ваучер на стойност 50 евро.

Победители в конкурса „Клас на годината“

В категория прогимназиален етап отличието заслужи 5 „а“ клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ с класен ръководител Албена Джонева. Класът се отличава с отличен успех, липса на наказания и впечатляващи постижения в олимпиади, състезания и извънкласни дейности.

В категория гимназиален етап победител стана 9 „а“ клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ с класен ръководител Галина Горчева, чиито ученици постигат отличен успех, активно участват в национални и международни състезания и са пример за екипност и високи академични резултати.

Двата класа получиха плакет и парична награда в размер на 750 евро, предназначена за организиране на общо пътуване, образователна инициатива или друго мероприятие по избор на класа.

По време на церемонията бяха връчени и грамоти за участие на всички класове, включили се достойно в конкурса „Клас на годината“. С инициативите „Ученик на годината“ и „Клас на годината“ Община Кюстендил за поредна година изразява признанието си към младите хора, които с талант, знания, постоянство и активна гражданска позиция утвърждават доброто име на своите училища и на Кюстендил.

Организатори на събитието са Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кюстендил и Младежки център Кюстендил - Youth Center Kyustendil.