Кюстендил посрещна първото юлско утро на Хисарлъка. Първите слънчеви лъчи озариха крепостта, зелените хълмове и града, а изгревът отново напомни защо Хисарлъка е едно от най-обичаните места в Кюстендил.

Благодарим на всички, които споделиха това юлско утро с нас. Нека то бъде начало на едно лято, изпълнено с вълнуващи преживявания, красиви гледки и незабравими спомени в Кюстендил.

Ако търсите място, където природата, историята и спокойствието се срещат, добавете Хисарлъка към следващото си пътуване.

Открийте Кюстендил – град на минералните извори, богатото културно наследство и красивите гледки през всеки сезон.