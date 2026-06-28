Кюстендил е “Празник на черешата". С официална церемония в Кюстендил беше открит Празникът на черешата – едно от най-значимите събития в културния календар на града, което ежегодно привлича хиляди посетители от България и чужбина. Домакин на официалното откриване беше кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. Сред официалните гости бяха министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, Велбъждският епископ Исаак – втори викарий на Софийския митрополит и архиерейски наместник на Кюстендилската духовна околия, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, представители на държавната и местната власт, народни представители, дипломати, учени и общественици.

С приветствие към присъстващите се обърна кметът инж. Огнян Атанасов, който поздрави всички присъстващи.

„Кюстендил е град, дал много на света. Кюстендил е град с прекрасни деца, които са най-ценният ни плод и ние се борим те да вървят напред и да се развиват. Само когато сме заедно – Кюстендил ще върви напред и ще става все по-красив“, заяви той.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски поздрави земеделските производители от региона и изрази признателност за усилията им да съхранят традициите в овощарството въпреки неблагоприятните климатични условия през последните години.

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова подчерта дългогодишните традиции на Кюстендил в овощарството и приемствеността между поколенията в отглеждането на череши.

Поздравления към участниците и гостите отправиха още главният научен секретар на Селскостопанската академия доц. д-р Деница Сербезова, Велбъждският епископ Исаак и почетният гражданин на Кюстендил проф. д-р Димитър Домозетов. В своите слова те акцентираха върху богатите традиции на Празника на черешата, значението на науката за развитието на овощарството и мястото на Кюстендил като Овощната градина на България.

Официалната церемония беше съпътствана от изпълнения на възпитаници на Начално училище „Св. Климент Охридски“, Танцов ансамбъл „Осогово“ и формация „Фолк-Арт“.

Празничната програма продължи с представяне на нови и перспективни сортове череши от Института по земеделие – Кюстендил, художествени ателиета, творчески работилници, изложение на черешови композиции и кулинарни демонстрации с участието на детски градини и училища от региона.

За посетителите са организирани още безплатни туристически обиколки на града на български и английски език, арт пърформанси и музикална програма. Кулминацията на празничния ден ще бъде концертът на ELIZABET, VENIAMIN и Дара Екимова, който започва в 20:00 часа на централната сцена.

Празникът на черешата се осъществява с подкрепата на редица местни фирми, партньори и дарители, които за поредна година застават зад едно от най-обичаните събития в Кюстендил.