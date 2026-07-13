Международният събор „Краище“ събра представители от няколко държави

Международният събор „Краище“ събра представители на България, Сърбия и Северна Македония край Голеш. Международният събор „Краище“ отново събра стотици жители и гости от България, Сърбия и Република Северна Македония в местността Голеш – мястото, където се срещат границите на трите държави. Тази година домакин на традиционното събитие беше Община Крива паланка.

На събора присъстваха домакинът – кметът на Община Крива паланка Сашко Митовски, кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, кметът на Община Босилеград Владимир Захариев, представители на местната власт, институции и стотици жители и гости от трите държави.

В своето обръщение кметът на Кюстендил подчерта значението на приятелството, взаимното уважение и добросъседските отношения между хората, живеещи от трите страни на границата. Той отбеляза, че именно подобни срещи съхраняват общите традиции, насърчават културния обмен и създават възможности за по-тясно сътрудничество между съседните общини.

Международният събор „Краище“ ежегодно събира жители на България, Сърбия и Република Северна Македония и се е утвърдил като символ на приятелството и добросъседството между трите държави.

Партньори в организацията на тазгодишното издание бяха общините Крива паланка, Кюстендил и Босилеград. От българска страна в концертната програма се включиха народната певица Веселина Сиракова и изпълнители от Ансамбъл „Осогово“ – Кюстендил, които представиха богатството на българския фолклор.

И тази година съборът събра хиляди посетители, които имаха възможност да се насладят на богата музикална и танцова програма, да се срещнат със свои близки и приятели и да отправят послание, че границите могат да разделят държави, но не и хората, които споделят обща история, традиции и култура.