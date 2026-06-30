Джулай морнинг на Хисарлъка в Кюстендил. Нека заедно посрещнем първото юлско утро с прекрасна гледка, жива музика, топъл чай и добро настроение на едно от най-обичаните места в Кюстендил – местността Хисарлъка. Община Кюстендил и Йога в Кюстендил - Yoga Centerканят всички жители и гости на града да споделим магията на първия юлски изгрев.

Сборен пункт: паметникът на залесителя на местността „Хисарлъка“ Йордан Митрев

05:30 ч.

С първите слънчеви лъчи ще се настроим заедно с няколко леки движения, дихателни упражнения и минути на тишина, за да посрещнем новия ден осъзнато и с благодарност.

Ще се насладим на жива музика под открито небе.

След изгрева ще останем заедно на обща закуска, осигурена от община Кюстендил - с топъл чай и ароматни пържени филийки с яйца, както някога, когато най-ценни бяха разговорите лице в лице.

В свят, в който все по-често общуваме през екрани, нека си подарим една истинска сутрин – с усмивки, музика, природа и хора.

Очакваме ви да посрещнем заедно първото юлско слънце!