Старите градски къщи оживяват в нова изложба в Кюстендил. Кюстендил кани своите жители и гости на среща с духа на Възраждането и архитектурното наследство на региона. На 16 юли 2026 г. от 17:00 часа в къща музей „Емфиеджиева къща“ ще бъде открита изложбата „Старите градски къщи разказват истории“ – пътешествие през времето, което разкрива майсторството на старите строители, красотата на възрожденската архитектура и историите на домовете, съхранили паметта на поколения.

Експозицията представя 13 емблематични градски къщи от Кюстендил, Дупница, Крива Паланка и Кратово, които разказват за живота, традициите и развитието на региона през втората половина на XIX и началото на XX век – период на икономически възход, културен обмен и архитектурен разцвет.

Специален акцент е поставен върху майсторските занаяти, превърнали обикновените домове в истински произведения на изкуството. Посетителите ще проследят пътя на талантливите строители, дърворезбари и занаятчии, сред които и майсторите от прочутата Дебърска художествена школа, чиито изящни орнаменти и дърворезби и днес впечатляват със своята красота.

Изложбата разказва още как търговските връзки с европейските градове и стремежът към нов начин на живот постепенно променят облика на старите градски къщи. Богато украсените фасади, просторните помещения, изящните тавани и съчетанието на традиционни и европейски архитектурни елементи превръщат тези домове в ценни свидетелства за една динамична епоха.

Експозицията ще бъде представена в обновеното изложбено пространство на къща музей „Емфиеджиева къща“, където посетителите ще могат да се докоснат до богатството на културното наследство и да открият връзките, които векове наред са обединявали хората от двете страни на днешната граница.

Изложбата е реализирана в рамките на проект „CULTURAL AREA“ – КУЛТУРНА ЗОНА, финансиран по Програма Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021–2027, в партньорство между Исторически музей – Дупница, Регионален исторически музей – Кюстендил, Градски музей – Крива Паланка и Сдружение „Пеония“ – Кратово.

16 юли 2026 г.

17:00 часа

Къща музей „Емфиеджиева къща“

Заповядайте да открием заедно историите, съхранени в старите градски къщи – разказ за майсторството, традициите и културното наследство, които и днес свързват хора, места и поколения.