И тази година Община Кюстендил организира безплатно Горско Училище в Хисарлъка. Сред прохладата на лесопарка, чрез игри, творчество и интересни занимания, децата ще опознаят тайните на гората и нейните обитатели. Заниманията започват от утре и ще се провеждат в дните вторник, сряда, петък и събота.

Добре дошли са всички малки любители на природата, които искат да научат повече за богатството на лесопарк „Хисарлъка“ и света около нас.

Основната цел на Горското училище е да събуди любопитството на децата към природата, да развие тяхното екологично мислене и да ги запознае с разнообразието от иглолистни и широколистни дървета, планински и полски цветя, лечебни билки и горски обитатели.

Чрез игри, наблюдения и творчески дейности малчуганите ще усвояват нови знания по забавен и достъпен начин, като изграждат уважение и грижа към природата.

Заниманията ще се провеждат от 10:30 до 14:30 часа в обучителния център при къщичката на Баба Яга.

Обучението се води от ландшафтния архитект и педагог Ева Константин.

За организирани групи е необходимо предварително записване на 089 989 9330.

Очакваме всички любители на приключенията в Хисарлъка, за да учим, играем и откриваме заедно красотата на природата!