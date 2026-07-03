Празник на черешата в Кюстендил отмина, но емоциите и спомените остават. Три дни, изпълнени с усмивки, музика, традиции и незабравими срещи, показаха най-красивото лице на Кюстендил - гостоприемен, пъстър и автентичен. Хиляди гости станаха част от празничната атмосфера и се насладиха на богатството на местните традиции и вкуса на прочутите кюстендилски череши. Празникът отново събра производители, занаятчии, творци и посетители от цялата страна.

Благодарим на всички, които бяха част от това преживяване.

Докато очакваме следващото издание, ви каним да откриете града през всеки сезон – с неговата богата история, минерални извори, красиви маршрути, вкусна местна кухня и живописна природа.