За Благовещение: Център на занаятите в Кюстендил се превърна в истинско празнично пространство

За Благовещение Център на занаятите Кюстендил в Кюстендил се превърна в истинско празнично пространство, където оживяха умения, предавани през поколенията. Мястото се изпълни с аромати и вдъхновение по време на изложба-базар, посветена на българските традиции, старите занаяти и вкуса на домашно приготвените изделия.

На събитието присъства кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който поздрави участниците и гостите и изрази подкрепата си към местните занаятчии и тяхната дейност. Благовещение е символ на новото начало и събуждането на живота – празник, който носи надежда и благословия. В духа на традицията посетителите имаха възможност да разгледат, дегустират и закупят ръчно омесени изделия, сладки изкушения и продукти от мед.

Със своите умения и вдъхновение занаятчиите от Центъра на занаятите в Кюстендил представиха автентични вкусове и изделия, съхраняващи българските традиции. Специално участие взе и занаятчията Катя Георгиева, която предложи разнообразие от натурални пчелни продукти.

Община Кюстендил продължава да подкрепя инициативи, които съхраняват културното наследство и насърчават местните творци и производители.