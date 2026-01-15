Община Тетевен и Академията на МВР подписаха Меморандум за сътрудничество

На 14 януари в град София бе подписан Меморандум за сътрудничество между Община Тетевен и Академията на МВР /АМВР/. Своите подписи на документа сложиха кметът – д-р Мадлена Бояджиева и ректорът на Академията - старши комисар проф. д-р Иван Видолов. На подписването присъстваха още зам.-кметът на Община Тетевен – Борис Врабевски, доцент - Асен Колев и Бисер Петков – журналист и един от местните лидери на ромската общност в Тетевен.

Двете институции ще си сътрудничат в областта на образованието, което университетът предлага, като се предвиждат множество съвместни инициативи.

Меморандумът се сключва за неопределено време и не представлява обвързващо финансово споразумение, а декларация на добра воля за съвместна дейност и сътрудничество на база съгласие, доброволност и убеждение за полезност.

Споразумението има за цел да повиши информираността на учениците в община Тетевен за мисията и дейността в системата на образованието на Академията, да насърчава участието на ученици и младежи, в т.ч. и социално уязвимите групи, в професионалното образование и обществените инициативи, да осигури достъп за информация за изисквания за кандидатстване за обучение в Академията, като се организират целеви срещи с учениците и младежите.

Децата и учениците от общината ще бъдат обучавани на правилата за движение по пътищата и тяхното предпазване от пътни произшествия и наранявания. Съвместно ще се организират спортни дейности и извънучилищни мероприятия между курсантите и учениците от общината.

Страните в Меморандума се ангажират да си сътрудничат още в организирането на информационни срещи и презентации на представителите на Академията в средните учебни заведения, да се проведат открити уроци, беседи и демонстрации, свързани с обучението и професиите в Академията.

Ще бъде стимулирано участието на учениците от социалните групи, в т.ч. и от ромски произход, семейства с ниски доходи, от непълните семейства чрез съответната организация и покани, осигуряване на достъп и участие от страна на децата и учениците от община Тетевен.

Съвместно ще се организират кампании, свързани с превенция на агресията, насилието, зависимостите и други социалнозначими проблеми в обществото, в т.ч. и сред учениците и младите хора от община Тетевен и др.