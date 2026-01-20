Приеха в Тетевен отчета за изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2025 г. и програмата за 2026 г.

На 19 януари в гр. Тетевен се проведе заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Тетевен. Дневният ред на срещата включваше приемане на отчета за изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2025 г. и приемане на годишната Програма за развитие на туризма за 2026 г. Развитието на туристическия бранш е един от основните приоритети, които са заложени в програмните и стратегически документи на Община Тетевен, каза кметът - д-р Мадлена Бояджиева, която откри работната среща.

Тя отбеляза, че взаимноизгодното сътрудничество между всички заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на туризма, е един от основните фактори за устойчивото развитие на туристическия сектор.

Д-р Бояджиева добави, че Общината може да създава условия за развитие на туризма, но качествените туристически услуги зависят от хотелиерите и ресторантьорите, затова се очаква повече заинтересованост и инициативност от тяхна страна.

В отчета за 2025 година бе посочено, че се наблюдава увеличение на броя на проведените събития /фестивали, концерти/ и други разнообразни прояви за популяризиране на възможностите на туризъм, местните традиции и занаяти. Нараства и броя на реализираните пътувания от индивидуални и организирани туристи, както и на неорганизираните туристи, като престоят им най-често е от един до няколко дни, в съчетание с посещение на туристически забележителности.

Основен проблем остава намаляването на броя на нощувките, защото в общината идват много туристи, но остават в рамките на деня. Беше отбелязан и факта, че цените са увеличени драстично, а това не отговаря на предлаганото качество, което също допринася за отблъскването на туристите. Друг фактор, който бе коментиран, е проблемът с кадрите в туризма – трудно се намират, а дори се внасят от други страни. По време на срещата бяха изказани адмирации за инфраструктурата, за новото улично осветление, както и към обновяването на спирките на градския транспорт, които привличат вниманието на туристи и гости.

По отношение на броя на реализираните нощувки и броя на туристите, които са нощували в община Тетевен през 2025 г., той е следният - 25 345 души /в т.ч. 438 – чужденци/. Общият брой на туристите е с 208 души по-малко спрямо 2024 г. Броят на реализираните нощувки за 2025 г. е 66 792 бр., което е с 3 535 бр. по-малко спрямо броя на нощувките за 2024 г.

Преобладаващата част от туристите са български граждани /98%/, а сред чуждестранните посетители са регистрирани представители от Румъния, Виетнам, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Израел, Испания, Италия, Куба, Молдова, Нидерландия, Северна Македония, Сърбия, Украйна, Франция, Чехия и др.

Финансовите показатели на отчета показват, че приходите за 2025 г. се равняват на 67 017,26 лв. В това число са: Такси по дейности за категоризиране на туристически обекти и отразяване на промени в Националния туристически регистър, туристически данък, услуги в ТИЦ, дарения и други приходи.

Разходите възлизат на 116 205,89 лв., като тук попадат: Такси за издаване на категорийна символика на туристически обекти, разходи за рекламни материали и медийна реклама, разходи за указателни и информационни табели към туристически обекти и ТИЦ – Тетевен, участие в туристически борси и изложения в страната, организация и провеждане на събития от Програмата за развитие на туризма в Община Тетевен 2025 г., поддръжка на екопътеки и обновяване на маркировката на туристически маршрути и много др.

През 2025 г. са реализирани дейности, свързани с проучване, почистване и маркиране на трасета, във връзка с разработване на нови пешеходни маршрути, с цел разнообразяване на туристическото предлагане в община Тетевен - нов пешеходен маршрут до параклис “Рождество на Пресвета Богородица” и до Любовното кладенче - в м. Заводна - с. Рибарица; нова екопътека до изворна чешма “Старата чешма” - в м. Баевене, с. Малка Желязна; нова екопътека “Скалната арка до Яковата пещера” - в м. Калугерски дол, с. Рибарица и нова екопътека до параклис “Свето Благовещение Богородично” - вр. Висок, с. Бабинци.

Реализирани са и много дейности, които не са включени в Програмата за развитие на туризма за 2025 г.: Участие в 1-то издание на националната програма „Капка по капка“, в резултат на което бяха изпълнени 3 проекта - за изграждане на обществени чешми в с. Бабинци, с. Гложене и с. Градежница; Включване на Община Тетевен в националния проект „Архитектурните забележителности на България“ със статия за Тетевен “Културното наследство на Тетевен - Живата памет на Балкана”– в онлайн списанието на Daibau International; Включване в Национален пътеводител “Поклоннически туризъм в България - Християнски маршрути” - издание на Министерството на туризма; Включване на Община Тетевен в националната информационна кампания “Климатичните курорти на България” - инициатива на БАКЗТ /Българска асоциация за климатолечение и здравен туризъм/ и др.

Срещата продължи с обсъждане на втората точка в дневния ред, а именно – приемане на годишната Програма за развитие на туризма за 2026 г. Бяха представени всички дейности, които предвижда програмата, след което последва тяхното обсъждане и допълване от членовете на съвета. В края на заседанието бяха гласувани и приети както отчета за 2025, така и годишната Програма за развитие на туризма за 2026 г. Следващата стъпка е те да бъдат гласувани на заседание на Общински съвет – Тетевен.