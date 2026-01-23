За четвърти път Тетевен бе удостоен с Европейски етикет за иновации и добро управление

На 22 януари Община Тетевен бе отличена за четвърти път с наградата Европейски етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа. Това се случи на официална церемония в централната административна сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Сертификатите бяха връчени само на 17 български общини.

Министър Иван Иванов връчи кристалните призове и сертификатите, като лично кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, получи наградата и изказа своята благодарност към всички, които са работили усилено за нея.

Получаването на Европейския етикет за иновации и добро управление за периода 2024–2026 г. е поредното признание за последователните усилия на Община Тетевен да работи прозрачно, отговорно и в интерес на хората. Това отличие ни мотивира да продължим да въвеждаме добри европейски практики и да развиваме общината с мисъл за бъдещето, каза д-р Бояджиева.

Удостояването с престижната награда е признание за постигнато високо качество на управление съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за иновативно и добро демократично управление.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави-членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).