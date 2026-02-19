Тетевен отбеляза 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски

На 18 февруари пред паметника на Васил Левски в гр. Тетевен бяха отбелязани 153 години от гибелта на Апостола на свободата. Своята почит и признателност към делото и саможертвата на великия български революционер отдадоха представители на местната власт, жители и гости на града.

По случай 153-та годишнина от гибелта на Апостола, кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева отбеляза, че делото на Левски продължава да бъде морален ориентир за българското общество и вдъхновение за младите поколения.

Тя подчерта, че отбелязването на такива важни дати от историята ни е част от стремежа на Община Тетевен да съхранява историческата памет и да възпитава уважение към националните герои и ценности.

Присъстващите почетоха паметта на Левски с едноминутно мълчание, след което бяха поднесени букети и цветя от името на Община Тетевен, ОбС – Тетевен, детски градини и училища, институции, организации, асоциации, политически партии и граждани.