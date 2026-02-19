Лайфстайл:

Тетевен отбеляза 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски

19 февруари 2026, 10:21 часа 206 прочитания 0 коментара
Тетевен отбеляза 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски

На 18 февруари пред паметника на Васил Левски в гр. Тетевен бяха отбелязани 153 години от гибелта на Апостола на свободата. Своята почит и признателност към делото и саможертвата на великия български революционер отдадоха представители на местната власт, жители и гости на града.

По случай 153-та годишнина от гибелта на Апостола, кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева отбеляза, че делото на Левски продължава да бъде морален ориентир за българското общество и вдъхновение за младите поколения.

Тя подчерта, че отбелязването на такива важни дати от историята ни е част от стремежа на Община Тетевен да съхранява историческата памет и да възпитава уважение към националните герои и ценности.

Присъстващите почетоха паметта на Левски с едноминутно мълчание, след което бяха поднесени букети и цветя от името на Община Тетевен, ОбС – Тетевен, детски градини и училища, институции, организации, асоциации, политически партии и граждани.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Тетевен
Още от Ловеч
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес