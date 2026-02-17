Тетевен ще отбележи 153 години от гибелта на Васил Левски

На 18 февруари от 11:00 ч. пред паметника на Васил Левски в град Тетевен ще се проведе възпоменателно събитие по повод 153-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата.

Участие в програмата ще вземат децата от ДГ „Васил Левски“ – гр. Тетевен и Мъжка вокална група "Вежен" при НЧ "Съгласие 1869" – гр. Тетевен.

Събитието ще завърши с поднасяне на цветя пред паметника на Апостола, в знак на уважение и признателност към живота и делото му.