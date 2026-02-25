Лайфстайл:

Община Тетевен с богата програма за 3 март

25 февруари 2026, 10:15 часа 334 прочитания 0 коментара
По случай Националния празник на България – 3-ти март, Община Тетевен организира програма, с която да бъде почетена паметта на героите, дали живота си за освобождението:

• 10.30 ч. – Молебен в двора на църква ,,Св. Всех Святих“ – гр. Тетевен и рецитал на ученици от СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен. Поднасяне на цветя пред паметника на загиналите за освобождението на Тетевен.

• 11.00 ч. - Шествие до пл. „Сава Младенов“;

• 11.15 ч. - Тържествено издигане на знамето на Република България на пл. "Сава Младенов";

• 11.30 ч. – Музикални изпълнения от „Етро Брас Бенд“

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
