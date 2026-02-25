Община Тетевен получи специална награда по повод 30-годишния юбилей на НСОРБ

На 24 февруари в София се проведе ХХXIX Общо събрание на НСОРБ. Форумът бе открит от председателя на УС на Сдружението и кмет на община Велико Търново - Даниел Панов, а приветствия отправиха още кметът на общината домакин - Васил Терзиев, член на УС на НСОРБ и президентът на Република България - Илияна Йотова.

Кметът на Община Тетевен и член на УС на НСОРБ – д-р Мадлена Бояджиева бе сред присъстващите на събитието и получи почетна юбилейна грамота по случай 30-годишнинаната на НСОРБ. Отличието се връчва за същественото участие на Община Тетевен в създаването на Сдружението през 1996 г. и утвърждаването му като единна, представителна и силна организация на местната власт през годините.

Специални награди бяха връчени и на останалите общините-учредители, членовете на Инициативния комитет на Сдружението, както и на ръководствата на Управителния съвет от 1996 г. до днес.

Малко по-късно делегатите в Общото събрание гласуваха отчетните документи на Сдружението, а в рамките на дискусионен панел между общините и централната власт се обсъдиха стратегически приоритети. Участие в дискусията взеха Георги Клисурски, министър на финансите, Ангелина Бонева, министър на регионалното развитие и благоустройството, Юлиан Попов, министър на околната среда и водите и Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията.

По време на събитието бяха представени и обобщени резултати от национално представително социологическо проучване на Агенция "Тренд" за обществените очаквания към местната и централната власт.