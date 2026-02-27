Кметът на Община Тетевен представи годишния си отчет за 2025 година

По време на последното заседание на ОбС – Тетевен, кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, представи Годишния си отчет по изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за 2025 г.

Кметът акцентира върху няколко отправни точки от отчета като отбеляза, че един от основните моменти от изпълнението на програмата е изграждане и поддръжка на инфраструктурата в града и селата.

Удовлетворена съм, че след продължителни усилия и работа и тази година продължихме да обновяваме уличната и тротоарна мрежа в населени места в общината чрез основни и текущи ремонти, както и успяхме да изготвим голям брой нови инвестиционни проекти, свързани с обновяване на общинската пътна и улична мрежа, каза д-р Бояджиева.

Тя отбеляза, че през 2025г. са подготвени и съгласувани инвестиционни проекти по подписани споразумения с МРРБ за следните обекти:

Общински пътища: Козница - паметник Сава Младенов; Рибарица, Костина - Паметник Георги Бенковски; Български извор – Галата; Пътищата за Малка Желязна, Бабинци, Васильово, Дивчовото, Рибарица и за Брязово.

Козница - паметник Сава Младенов; Рибарица, Костина - Паметник Георги Бенковски; Български извор – Галата; Пътищата за Малка Желязна, Бабинци, Васильово, Дивчовото, Рибарица и за Брязово. Улици: „Цар Самуил“ - с. Градежница; „Йото Врачев“ - с. Гложене; „Първомайска“ и водопровод - с. Голям извор; „Ген. Дендевил“ и водопровод - с. Голям извор; „кап. Войновски“ и „Хр. Ботев“ - с. Черни Вит.

Готов е и проектът за изграждане на конзолен паркинг с дължина 100 м. и укрепване на подпорна стена от десния бряг на река Бели Вит, по ул. „Христо Ботев“ в гр. Тетевен.

Кметът на Тетевен каза още, че е извършен основен ремонт на тротоарна настилка на ул. „Христо и Калин Цакови“ и ул. Илия Темелски“ и на участъци от тротоари на ул. "Ал. Стамболийски, като е направен и текущ ремонт на стълби на няколко места в града.

Изградени са нови детски площадки в Градежница и Глогово, като е извършен и текущ ремонт на съществуващите. Одобрен е инвестиционният проект и е издадено Разрешение за строеж на обект: „Основен ремонт на централен площад в село Български извор“.

През 2025 г. е направен основен ремонт на спортните площадки в училищата "Христо Ботев" - с. Глогово, "Васил Априлов" - с. Градежница и „Георги Бенковски“ - с. Галата. Извършена е реконструкция и оборудване на комбинирана спортна площадка в с. Рибарица, а в процес на изграждане е физкултурен салон в училище „Георги Бенковски“ с. Галата.

Д-р Бояджиева припомни, че е започнало реализирането на проект за обновяване на уличното осветление във всички населени места на общината чрез изграждане на система от енергоспестяващи съоръжени, който продължава да се изпълнява и през 2026г.

Тя подчерта, че в следствие на подписано Споразумение за финансиране на обект: "Изграждане на ново мостово съоръжение над река Бели Вит на мястото на съществуващо съоръжение между ОТ 76 и ОТ 75, гр. Тетевен“, през 2025г. е изготвен инвестиционният проект, на който предстои изпълнение.

Община Тетевен работи усилено за подобряване енергийната ефективност на публичните сгради (училища, детски градини, общински сгради, читалища и др.) чрез използване възможностите за финансиране с европейски и други средства. Приключен е основен ремонт и са изпълнени мерките за енергийна ефективност на детска градина в с. Глогово, като е получено и частично финансиране от МОН за основен ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на детска градина в с. Български извор и НУ „Хаджи Генчо“. Предстои изпълнение през настоящата година.

Най-важната тема, по която като ръководство работихме през 2025г. и по която ще продължим да работим усилено, е темата за безводието. Този проблем е изключително сериозен и от началото на моята дейност като кмет стои на дневен ред и сериозно ме безпокои, изтъкна кметът на Тетевен.

През 2025 г. Община Тетевен работи в три основни направления по този въпрос: Подсигуряване на финансови средства за подмяна и реконструкция на водопроводната мрежа - да може значително да намали загубите на питейна вода; Търсене и легализиране на нови водоизточници, Обследване на водопреносната система в населените места на воден режим и анализ на загубите на вода с цел определяне на конкретни мерки, които трябва да се приложат.

Като част от предприетите мерки екип от специалисти е извършил обследване на водопреносната система в Тетевен и Глогово, направен е и анализ на загубите на вода с цел установяване количеството водни загуби.

Във връзка с преодоляването на водната криза, през летните месеца бе извършено проучване за осигуряване на алтернативен водоизточник за водоснабдяване на гр. Тетевен от река „Костина“ в с. Рибарица. Анализът на водните проби показват, че водата е годна за питейно-битови нужди. Предстои възлагане на проектиране за изграждане на речно водохващане, пречиствателно съоръжение и довеждащ водопровод от река „Костина“ до основния водопровод.

През изминалата година започна изпълнението на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 - гр. Тетевен“ – Етап 2, който е в последната фаза на изпълнение. Започна и изпълнението на проект: „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на град Тетевен“, който предвижда реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа за града и е с обща дължина около 11 250 лин. м. Строително-монтажните дейности започнаха в началото на 2026 г.

През 2025 година са изпълнени и други обекти, свързани с водоснабдяването: Основен ремонт на водопровод „Черджето“ - с. Градежница; Основен ремонт на водопровод в м. Джамийска - с. Градежница; Подобряване водоснабдяването в м. „Бялата вода“ - с. Глогово; Текущ ремонт на водопровод - с. Васильово.

С цел разрешаване на водната криза в Глогово бяха направени водоснабдителен сондаж в местност Водна, където са открити добри водни количества.

През изтеклата година общината подготви и няколко други водоснабдителни проекти, част от които са съгласувани и с разрешение за строеж: Изграждане на захранващо водопроводно трасе за с. Глогово; Проект за Реконструкция на водоснабдителна мрежа за с. Галата; Частична реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа в с. Градежница; Реконструкция на улица „Първомайска“ и водопровод - с. Голям Извор; Изграждане на улица "Ген. Дендевил" и водопровод - с. Голям извор.

Стана ясно, че са разработени шест нови проектни предложения и са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с ДФЗ за следните нови проекти: „Изграждане на ул. „Васил Левски“ и ул. „Отец Паисий“ в с. Рибарица“; „Основен ремонт и рехабилитация на улици „С. Куманов“, „Д. Благоев“ и „полк. Орлов“ в Тетевен; Основен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сграда на „НЧ Найден Григоров“, с. Голям извор. Внесени са и чакат одобрение още две проектни предложения в ДФЗ за улици в Тетевен и за енергийна ефективност на сградата на общината.

По Плана за възстановяване и устойчивост през отчетния период Община Тетевен сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с предмет „Зелена енергия и мобилност за по-добра социална среда“. Проектът обхваща три социални центрове, като в "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изоставеност" и в „Дневен център за лица с увреждания" ще бъдат инсталирани фотоволтаични системи, а за нуждите на "Общностен център за деца и семейства" ще бъде закупено ново електрическо превозно средство и ще бъде изградена зарядна станция, каза д-р Бояджиева.

По думите й през 2025г. ръководството на общината е станало инициатор на създаване на Местна инициативна група, чрез която ще се предоставя възможност за европейско финансиране на публични мерки и проекти за развитие на местния бизнес. Местна инициативна група – Тетевен, кандидатства с проектно предложение със Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ- Тетевен" - за програмния период 2023 – 2027. Проектното предложение е одобрено и вече е сключен договор за финансиране.

Провеждахме последователна политика за подпомагане на талантливи и изявени деца в различни области чрез стипендии и награди. През 2025 г. еднократна помощ при раждане на дете са получили 50 семейства, а общата сума на помощта възлиза на 25 000 лв. Общината продължи да финансира Фонда за подпомагане на семейни двойки, нуждаещи се от асистирана репродукция, а гражданите, възползвали се от фонд за отпускане на помощи за лечение са 49, каза още д-р Бояджиева.

Годишният отчет за 2025 г. може да видите тук: https://www.teteven.bg/images/documents/1.01/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_-2025.pdf