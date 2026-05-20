ОУ „Георги Бенковски“ - с. Черни Вит отбеляза своя патронен празник

С тържествена програма в ОУ „Георги Бенковски“ - с. Черни Вит бе отбелязан патронният празник на учебното заведение и 150 години от гибелта на великия български революционер Георги Бенковски. Специални гости на събитието бяха зам.-кметът на Община Тетевен – Тони Стоев, председателят на ОбС - Тетевен – Мария Стойчева, кметът на с. Черни Вит – Цветослава Христова, бившия директор на училището - Цветанка Иванова. Събитието събра още ученици, учители, родители, жители и гости на селото, които заедно сведоха глави пред делото и саможертвата на един от най-светлите герои на българската свобода.

Своите слова и приветствия отправиха директорът на училището – Асен Асенов, г-н Стоев, г-жа Стойчева и г-жа Христова. Поздравителен адрес бе изпратен и от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

Празничната програма премина под знака на признателността към личността на Бенковски и неговия безпримерен подвиг в борбата за национално освобождение. Учениците представиха рецитали, музикални и танцови изпълнения, посветени на героизма, родолюбието и паметта за Априлската епопея.

Официално бе открита и паметна плоча на Георги Бенковски в двора на училището – символ на уважението и преклонението към делото му. Паметната плоча ще напомня на бъдещите поколения за силата на българския дух и за цената на свободата.

Патронният празник се превърна в истински урок по родолюбие, който още веднъж показа, че паметта за героите на България продължава да живее чрез младите хора и чрез съхраняването на националните ценности.