Училище в село до Тетевен се сдоби с нови STEM кабинети

На 19 май в ОУ „Васил Априлов“ – с. Градежница бяха открити два нови STEM кабинети и три високотехнологични свързани класни стаи, създадени с мисъл за модерното образование и бъдещето на учениците.

На откриването присъстваха зам.-кметът на Община Тетевен – Тони Стоев и председателят на ОбС - Тетевен – Мария Стойчева, които поздравиха присъстващите и подчертаха, че новите придобивки дават възможност на учениците да учат в модерна и вдъхновяваща среда, която развива любознателност, творчество и увереност. Те отбелязаха още, че това е инвестиция в знанието, уменията и бъдещето на децата.

Директорът на училището – Детелина Силянова подчерта, че новите образователни пространства ще дадат възможност на младежите да учат чрез преживяване, практика, творчество и иновации: „Учениците ще развиват своите дигитални умения, логическо мислене, креативност и умения за работа в екип – качества, които са ключови за света на бъдещето“, каза още г-жа Силянова.

В STEM кабинета „Математика и информационни технологии“, учениците ще разполагат с ново високотехнологично оборудване като – VR очила за виртуална реалност, 3D принтер, 3D скенер, 3D плотер, измервателна станция за въздух и околна среда в затворени помещения, както и 17 нови лаптопа, дрон с контролер, интерактивен дисплей от последно поколение, модерна двустранна подвижна дъска и др.

В кабинета „Роботика и кибер-физични системи“, учениците ще могат да се потопят в света на роботиката, програмирането и инженерното мислене. Кабинетът ще има на разположение - роботи за програмиране, роботи със сензори и micro:bit платки, робот куче – домашен любимец, комплекти Smarty Kids за най-малките, роботика Engino Produino за по-големите ученици, механични конструктори, модулни комплекти и образователната система Wonder Dash за учениците от първи клас.

За да бъде учебната среда напълно модерна, безопасна и комфортна, кабинетите са оборудвани със специални щори за защита на техниката, съвременни климатици и интерактивни дисплеи. Изключително важна част от STEM средата са и трите високотехнологични свързани класни стаи, оборудвани с интерактивни дисплеи с вграден OPS компютърен модул и точка за достъп, мобилни стойки, лаптопи за учителите и камери, които ще подпомагат интерактивното обучение и съвременните методи на преподаване.

На събитието присъстваха още кметът на с. Градежница - Асен Русинов, общински съветници, директори на училища и детски градини от общината, родители, жители на селото и др.