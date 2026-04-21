За поредна година Тетевен бе домакин на Националния пролетен туристически събор

От 18 до 19 април в гр. Тетевен се състоя 10-ят Национален пролетен туристически събор „Тетевен 2026“. Той се организира от Българска федерация по туризъм, съвместно с Община Тетевен, Клуб по пешеходен туризъм „Царичина“ – гр. Тетевен и съдействието на Парк за приключения „Адреналин“ – гр. Тетевен.

В рамките на събора се проведоха спортно-туристически състезания, туристически походи и обиколки на забележителности в община Тетевен. Целта на събитието е да подкрепи масовия туризъм в страната, обмяна на опит между училищата и клубовете по пешеходен туризъм и най-вече развитие на интерес към туризма и изграждане на туристически навици у подрастващите като уважение към природата, взаимопомощ и колективен дух.

Тази година в събора взеха участие около 40 деца от Роман, Етрополе и София. Участниците са в 2 възрастови групи - 1-4 клас и 5-8 клас /вкл./. Проведоха се състезания по спортно-туристическа щафета, скоростно преминаване на въжена пътека, теглене на въже, построяване на палатка и др.

В края на втория ден, зам.-кметът на Община Тетевен - Тони Стоев, приветства децата, участвали в събитието, а Лили Ангелова - от Българската федерация по туризъм, награди най-добре представилите се в различните категории. На всички участници бяха раздадени и рекламни материали за Тетевен.