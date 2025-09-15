Войната в Украйна:

14-и световен рекорд! Дуплантис вдигна летвата с още 1 сантиметър за световната титла на овчарски скок

15 септември 2025, 18:50 часа 484 прочитания 0 коментара
14-и световен рекорд! Дуплантис вдигна летвата с още 1 сантиметър за световната титла на овчарски скок

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис (Швеция) подобри собственото си най-добро постижение на планетата с един сантиметър, записвайки резултат от 6.30 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония). Дуплантис направи поправка на рекорда за общо 14-и път и спечели трета поредна световна титла. Той бе подобрил за 13-и път световния рекорд със скок от 6.29 метра по време на Гран при на Унгария в Будапеща преди месец.

Мондо отново е световен шампион

Шведът си осигури общо петата световна титла при мъжете, след като преодоля 6.15 метра, а след това постигна 14-ия си световен рекорд при последния си, трети опит на 6.30 след два неуспеха преди това - единствените му в състезанието. Арманд Дуплантис не само спечели златото в дисциплината овчарски скок, но и 80 000 долара за титлата, както и допълнителен бонус от 100 000 долара за световен рекорд.

Арманд Дуплантис

За 14-и пореден път

25-годишният Дуплантис за първи път подобри рекорда на 8 февруари 2020-а, прескачайки 6,17 метра и измествайки от първото място французина Рено Лавийени - олимпийски шампион от 2012 година. Оттогава шведът подобрява рекорда с по един сантиметър, което му дава повече възможности да печели бонуси като този, който ще получи от първенството в Токио.

Гръцкият лекоатлет Емануил Каралис заслужи среброто с резултат от 6.00 метра, като след това не успя на 6.10 и 6.15 метра. Бронзът остана за австралиеца Къртис Маршал с лично постижение от 5.95 метра в елитната надпревара, като това бе второ бронзово отличие от Световно първенство за него. / БТА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Браво! Божидар Саръбоюков е на финал на Световното по лека атлетика

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Лека атлетика Световно първенство по лека атлетика овчарски скок Арманд Дуплантис информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес