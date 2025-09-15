Войната в Украйна:

Браво! Божидар Саръбоюков е на финал на Световното по лека атлетика

15 септември 2025, 15:58 часа 272 прочитания 0 коментара
Браво! Божидар Саръбоюков е на финал на Световното по лека атлетика

Младата надежда на българската лека атлетика Божидар Саръбоюков се класира за финала на скок дължина на Световното първенство в Токио. Европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 постигна 8.10 метра и със седми резултат преодоля квалификациите. Той се превърна в първия ни състезател, който се класира за финал на планетарния форум в японската столица. Самият Саръбоюков заяви, че не е доволен от представянето си.

8.10 за Божидар в Токио

Четирима преодоляха квалификационната норма от 8.15 метра. Най-силен скок направи световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) с 8.28 метра, пред Лестър Лескай (Испания) с 8.21 метра. С 8.17 метра от първия си опит олимпийският световен и европейски първенец на открито Милтиадис Тентоглу (Гърция) също е финалист, както и Найкаоли Уилямс (Ямайка) с 8.15.

Пред Саръбоюков в пресявките завършиха още Хайме Гера (Испания) с 8.13 и Тобиас Монтлер (Швеция) с 8.11, а топ 12 от 37 участвали затвори Минкун Чжан (Китай) със 7.98. Състезанието за разпределението на отличията е на 17 септември (сряда) от 14:49 часа българско време.

Финал за Божидар Саръбоюков на световното първенство в Токио👏🏻👏🏻👏🏻 Браво! Stay focused! 🇧🇬

Posted by Georgi Pavlov on Monday, September 15, 2025

"Квалификацията беше много силна. Все пак 12 се класираха за финала с почти 8 метра, което всички знаем е професионален резултат. Лично аз не съм доволен от себе си, защото исках в квалификацията да покажа една идея по-добър резултат, така за увереност. Знам, че бях готов за повече. Квалификацията понякога е много по-трудна от финала, така че по-трудното мина според мен. Сега вече наистина ще съм много мотивиран за финала, спокоен съм, че отивам там. Ще гледам да рискувам повече, за да ги изненадам и да покажа на какво съм способен", заяви младият българин.

От четиримата национали, които участват в Токио, Пламена Миткова в скока на дължина при жените и Тихомир Иванов в скока на височина при мъжете не успяха да преодолеят квалификациите, а Габриела Петрова стартира последна от българите утре в пресявките на троен скок.

