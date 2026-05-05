„Легендите не умират“: Хиляди се сбогуваха с Алекс Занарди (ВИДЕО)

05 май 2026, 16:44 часа 794 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хиляди се сбогуваха с италианската легенда Алекс Занарди, който почина на 59-годишна възраст. Погребението се състоя в базиликата в Падуа, където почитатели издигнаха транспарант с надпис „Легендите не умират“. Сред присъстващите бяха редица известни фигури от спорта, включително президентът на Формула 1 Стефано Доменикали, легендарният скиор Алберто Томба и параолимпийската шампионка Беатриче Вио.

Алекс Занарди си отиде от този свят на едва 59-годишна възраст

Занарди остава в историята като бивш пилот във Формула 1 и американските серии Индикар. През 2001 година той преживява тежка катастрофа на пистата, в резултат на която губи двата си крака. Въпреки това, след продължително лечение и рехабилитация, се завръща към моторните спортове, а по-късно намира ново призвание като параолимпиец.

Със специално адаптиран велосипед, задвижван с ръце, италианецът печели четири златни медала от Параолимпийски игри и се превръща в символ на воля и издръжливост. Именно при тренировка с такъв велосипед през 2020 година той претърпява нов тежък инцидент, след като се сблъсква с камион и получава сериозни черепно-мозъчни травми, които налагат поставянето му в изкуствена кома.

Поклон пред паметта на Алекс Занарди!

Бойко Димитров
