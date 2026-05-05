„Легендите не умират“: Хиляди се сбогуваха с Алекс Занарди (ВИДЕО)

Хиляди се сбогуваха с италианската легенда Алекс Занарди, който почина на 59-годишна възраст. Погребението се състоя в базиликата в Падуа, където почитатели издигнаха транспарант с надпис „Легендите не умират“. Сред присъстващите бяха редица известни фигури от спорта, включително президентът на Формула 1 Стефано Доменикали, легендарният скиор Алберто Томба и параолимпийската шампионка Беатриче Вио.
⚫ L'arrivo del feretro di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina a Padova. Presenti i vertici dello sport italiano, amici e vip. La bara preceduta dai ragazzi paralimpici di 'Obiettivo3' pic.twitter.com/9wpeQBWQdw— RTL 102.5 (@rtl1025) May 5, 2026
Занарди остава в историята като бивш пилот във Формула 1 и американските серии Индикар. През 2001 година той преживява тежка катастрофа на пистата, в резултат на която губи двата си крака. Въпреки това, след продължително лечение и рехабилитация, се завръща към моторните спортове, а по-късно намира ново призвание като параолимпиец.
Nicolò, figlio di Alex Zanardi, ai funerali nella basilica di Santa Giustina a Padova: "Vi racconto l'Alex che si fa il caffè, che impasta la pizza il sabato sera, che ti chiede di aiutarlo con lo spid col sorriso. Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa.… pic.twitter.com/VEHTldcnyh— LaPresse (@LaPresse_news) May 5, 2026
Със специално адаптиран велосипед, задвижван с ръце, италианецът печели четири златни медала от Параолимпийски игри и се превръща в символ на воля и издръжливост. Именно при тренировка с такъв велосипед през 2020 година той претърпява нов тежък инцидент, след като се сблъсква с камион и получава сериозни черепно-мозъчни травми, които налагат поставянето му в изкуствена кома.
Поклон пред паметта на Алекс Занарди!
