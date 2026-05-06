Световна сила: България е много близо до Русия във вечната класация на световната гимнастика

България е много близо до това да задмине Русия по общ брой медали във вечната класация от световни първенства по художествена гимнастика, показа справка на Actualno.com. Страната ни се нарежда на второ място по световни медали за всички времена, като има общо 190 на сметката си, което е само с 15 отличия по-малко от тези на едноличния лидер Русия.

Русия има 205 медала от световни първенства по художествена гимнастика - 113 златни, 57 сребърни и 35 бронзови. България е втора със 190 медала - 70 златни, 65 сребърни и 55 бронзови. В последните години Русия не може да участва на световни първенства заради санкциите срещу страната за продължаващата война в Украйна.

Световните титли на Русия остават недостижими

България може да задмине Русия по общ брой спечелени медали в следващите няколко години, но няма да измести страната от първото място във вечната класация по медали. Причината е, че в подобни класации по-голяма тежест носят златните отличия. Там Русия е недостижима - с цели 133 световни титли, докато България има 77 на сметката си.

Въпреки че няма да оглави класирането, България се утвърждава като втората най-голяма сила в световната гимнастика за всички времена. Третото място се заема от Съветския съюз, който има 120 медала - 50 златни, 43 сребърни и 27 бронзови. Четвъртото място пък е за Украйна с 96 медала - 26 златни, 28 сребърни и 42 бронзови.

С двуцифрен брой световни титли са още нациите на Италия, Германия и Беларус.

