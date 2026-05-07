Равносметката на екипа: Техническите проблеми и екстремната жега не спряха Никола Цолов

Екипът на младата надежда Никола Цолов направи равносметка за изминалия уикенд във Формула 2. Те споделиха, че въпреки сложните условия и технически проблеми, българския лъв е показал необходимите качества и уикендът е успешен. Гран При на Маями постави пред Цолов и голямата разлика в климатичните условия, което доведе до сериозно изтощение и трудно състезание.

Щабът на българския талант анализира победата в спринта и проблемите с климата във Флорида

“Най-важното е, че Никола е спокоен, Никола е бърз и може да излиза от трудни ситуации, той го показа във второ поредно състезание, при положение че не направи нито една обиколка в тренировките на чисто нова писта”, каза Николай Върбицалиев пред DIEMA SPORT 3.

Според него българския лъв е взел максимума от уикенда, предвид ограниченото време за подготовка. Победата му в спринтовото състезание доказва бързата му адаптивност, а неуспехът в неделя се определя като лош късмет.

Димитър Гайдаров от своя страна, сподели за цялостната подготовка пред състезанието. Той разкри, че адаптацията към условията във Флорида не е била лесна, тъй като жегата и високата влажност са поставили пилотите под сериозно напрежение. Температурите на пистата са били изключително високи, което е затруднявало не само физическата издръжливост, но и концентрацията по време на каране. Гайдаров допълни още, че подобни състезания са ценен опит за младите пилоти, защото ги подготвят за напрежението и екстремните условия, с които ще се сблъскват на най-високо ниво в моторните спортове.

„Прибрахме се веднага след уикенда. Пътуванията в двете посоки с толкова часове разлика винаги са трудни. В Маями беше доста топло, но сега вече се климатизираме“, завърши той.

