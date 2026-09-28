Александър Томов с категорична позиция за Станка Златева и бъдещето на борбата

Легендата на българската борба Александър Томов публично застана зад Станка Златева и заяви, че настоящият председател на Българската федерация по борба трябва да продължи мандата си. Петкратният световен и европейски шампион, трикратен олимпийски вицешампион и дългогодишен президент на "Левски" обяви позицията си с обръщение, разпространено от федерацията.

Томов се застъпи за Станка Златева - не иска "съмнителни лични интереси"

"Смятам, че Станка Златева трябва да продължи своя мандат начело на Българската федерация по борба, за да доведе докрай започналата промяна и да възроди славната българска школа", заявява Томов. Той подчертава, че познава добре качествата на Златева, която е била негова състезателка, и посочва характера, трудолюбието и шампионския ѝ дух като причини за подкрепата си.

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Според Томов бъдещето на българската борба трябва да бъде свързано с работата с децата, младите таланти и клубовете в страната. "Днес имаме нужда от истинско обединение, но не около съмнителни лични интереси, а около работата с децата, младите български таланти и клубовете в цялата страна", казва легендарният борец.

Позицията му идва в момент на подготовка за извънредното Общо събрание на БФ Борба, насрочено за 17 октомври 2026 г., на което ще бъде обсъдено бъдещото управление на федерацията. В деловодството вече са внесени кандидатури, включително тази на Тодор Ангелов, като федерацията уточни, че самото наличие на кандидатури не означава автоматично, че ще се стигне до избор на нов председател.

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