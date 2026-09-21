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Станка Златева със сигнал до прокуратурата и посолствата за руски трансфер с 210 000 швейцарски франка и биткойни

21 септември 2026, 11:12 часа 1067 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Станка Златева със сигнал до прокуратурата и посолствата за руски трансфер с 210 000 швейцарски франка и биткойни

Българската федерация по борба изпраща до Софийската градска прокуратура доклад за данни и индикации за евентуално заобикаляне на санкционния режим на Европейския съюз спрямо Русия при трансфера на руски състезател, получил право да представя България от началото на 2026 г. Докладът е приет единодушно от Управителния съвет на федерацията на заседанието му на 16 септември, съобщиха от БФ Борба.

Златева иска проверка на клуб по борба и бизнесмен, който е бивш член на Управителния съвет

Проверката е започнала, след като настоящото ръководство е получило нови факти и обстоятелства около промяната на спортната националност на състезателя. Сред основните въпроси е финансовата компенсация от 210 000 швейцарски франка, платена във връзка с процедурата, както и ролята на български лица и структури.

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Станка Златева

Плащане чрез биткойн - имала ли е федерацията финансови зависимости от руската борцова система?

Особено внимание е отделено на твърдението, че компенсацията към Руската федерация по борба е била платена чрез биткойн. Според доклада компетентните институции трябва да установят пълния финансов маршрут на средствата – платец, получател, посредници, използвани криптопортфейли и платежни канали. Федерацията посочва и данни, които според нея налагат допълнителна проверка на евентуалната роля на български клуб по борба и бизнесмен, бивш член на УС на БФ Борба.

Докладът разглежда и по-широката политика на предходни ръководства за привличане на състезатели и специалисти от Русия и постсъветското пространство. В него се поставя въпросът дали тази практика не е създала значителни спортни, организационни и финансови зависимости от руската борцова система.

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БФ Борба ще предостави информацията и на посолствата на САЩ, Великобритания и държавите от ЕС в София. От федерацията подчертават, че окончателната правна преценка дали е извършено нарушение на санкционния режим е от компетентността на държавните органи.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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