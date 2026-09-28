Путин увеличи броя на руската армия с още 15 500 военнослужещи

Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който увеличава разрешената численост на военнослужещите във въоръжените сили на страната с 15 500 души. Това е четвъртото подобно решение на руския държавен глава от началото на годината. С новия указ общата разрешена численост на руските въоръжени сили достига 2 441 630 души. От тях 1 550 500 са военнослужещи. В документа не е посочена причина за увеличаването на числеността, нито е уточнено как ще бъдат попълнени новите длъжности.

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Путин вече е подписвал подобни укази през март, юни и юли. От март насам разрешеният брой военнослужещи е увеличен общо с 47 860 души. Решението идва на фона на продължаващата война в Украйна и големите загуби, които търпят и двете страни. Украйна неведнъж е обвинявала Русия, че подготвя нова мобилизация. Путин отхвърля тези твърдения и ги определя като украинска „дезинформация“.

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