Кабинетът "Радев":

Радар за икономика: Най-важните новини на 28 септември 2026 г.

28 септември 2026, 23:00 часа 657 прочитания 0 коментара
Снимка: Х/Ambassador Kimberly Guilfoyle
Радар за икономика: Най-важните новини на 28 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 28 септември 2026 г.

Тръмп натиска България да купи втечнен газ от САЩ чрез оръжието си в Гърция - не и без пореден скандал

Американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл е упражнявала натиск върху България и други балкански държави да закупят американски втечнен природен газ (LNG) чрез конкретна гръцка компания – Aktor („Актор“), съобщава The Wall Street Journal. Платеният лобист на фирмата Христос Марафацос (с хонорар над 440 000 долара) е присъствал на дипломатическите ѝ срещи, като често е бил бъркан от чуждестранни длъжностни лица за нейния ръководител на кабинета. По време на срещите той не е бил представян като лобист на „Актор“.

Още: Тръмп натиска България да купи втечнен газ от САЩ чрез оръжието си в Гърция - не и без пореден скандал

Донев отвърна на БНБ за данък "свръхпечалба" и обясни за домашната ракия

Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев влезе в остър задочен спор с управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев заради предложението за облагане на свръхпечалбите на банките. В кратък коментар пред медиите Донев определи позицията на гуверньора като "излизане извън правомощията" и заяви, че управителят на централната банка не трябва да заема политически позиции.

Още: Донев отвърна на БНБ за данък "свръхпечалба" и обясни за домашната ракия

България е на второ място в ЕС по поскъпване на храните за последните 5 години

Цените на хранителните продукти се повишиха рязко в целия Европейски съюз през последните 5 години, като България е на второ място по този показател, сочат данни на Euronews Business. Според Евростат цените на храните и безалкохолните напитки са се повишили с 34% в целия ЕС между август 2021 г. и август 2026 г. Унгария е регистрирала най-голямото покачване в блока - 57%, следвана от България (54%) и Румъния (53%). Кипър е имал най-ниското покачване - 21%.

Още: България е на второ място в ЕС по поскъпване на храните за последните 5 години

Снимка: БГНЕС

Срещу укриването на данъци: Държавата удря сделките с нови сгради и парцели

Правителството предвижда и още законови промени от догодина, свързани с недвижимите имоти. В Закона за ДДС се предлага всеки, който продава нови сгради или части от тях, заедно с прилежащ парцел, задължително да се регистрира по ДДС преди да осъществи първата продажба, независимо от оборота. Същото задължение за предварителна регистрация се предвижда и за лицата, които прехвърлят собственост или учредяват право на строеж върху урегулиран поземлен имот.

Още: Срещу укриването на данъци: Държавата удря сделките с нови сгради и парцели

Кратки се оказаха надеждите еврото да се отлепи от месечното дъно

В началото на септември курсът на еврото се движеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар, но само няколко седмици по-късно вече е под психологическото равнище от 1,14 в сравнение с американската валута. Също така два поредни дни през миналата седмица единната европейска валута отбелязваше рекордно ниски равнища спрямо американската за последния месец. На 23 септември еврото падна до 1,1386 долара, а ден след това слезе още - до 1,1377. Такива ниски нива последно се наблюдаваха на 27 юли, когато еврото се търгуваше за 1,1371 щатски долара.

Още: Кратки се оказаха надеждите еврото да се отлепи от месечното дъно

Европейският петрол скочи високо след "не" на Тръмп срещу иранското предложение за мир

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Цените на петрола отбелязаха скок в понеделник, 28 септември, по време на азиатската търговия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за мир, целящо да сложи край на конфликта в Близкия изток и да възстанови достъпа до Ормузкия проток. Фючърсите на американския суров петрол WTI с доставка през ноември се повишиха с 1,72% до 94 долара за барел към 10:15 ч. българско време, докато международният бенчмарк „Брент“, който е референтен за Европа, отбеляза ръст от 2,89% до 107,34 долара за барел в началото на търговията. Към този час цената му е 106,79 долара, показват данните в реално време на CNBC.

Още: Европейският петрол скочи високо след "не" на Тръмп срещу иранското предложение за мир

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ДДС Храни Ракия цена на петрола Кимбърли Гилфойл курс на еврото
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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