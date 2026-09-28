Появи се още един конкурент на Станка Златева за президентския пост в БФ Борба

Големият ден, който ще определи бъдещето на Станка Златева начело на Българската федерация по борба, наближава. На 17 октомври ще се проведе Извънредно общо събрание, на което където ще се гласува освобождаването на настоящия Управителен съвет и председателя на централата, избор на негов наследник както и приемането на нов устав. Настоящото ръководство ще се опита да се запази начело, опозицията вече издигна своя кандидат, а сега се появи още един претендент с амбиции за властта в родната борба.

Нов кандидат за президентския пост в Българската федерация по борба

Освен Златева, преди дни стана ясно, че опозицията издига свой кандидат в лицето на Тодор Ангелов. Той ще бъде подкрепен от един от основните финансови благодатели на спорта през последните години Гриша Ганчев и бившия президент на централата Валентин Йорданов. Сега обаче в битката за властта се намесва още едно име. Става въпрос за бившия селекционер на женския национален отбор на България по борба Мирослав Гочев. В профила си в социалните мрежи той обяви, че е приел предложението от инициативен комитет от шест клуба и как би помогнал на родния спорт да се развие.

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Позицията на Гочев:

"Получих предложения от инициативен комитет от шест клуба да издигнат кандидатурата ми за председател на Българската федерация по борба. След като приех тяхното доверие и отговорността, която върви с него, днес заставам пред борцовата общественост с ясното убеждение, че имам опита, волята и готовността да поема тази отговорност. Тези клубове са: Армейски спортен клуб по борба – Сливен; Спортен клуб по борба "Загорец" - Нова Загора; Спортен клуб по борба "Стефан Иванов" - Приморско; Клуб по класическа и свободна борба "Черноморец" - Бургас; СК "Борба-Бургас" и Спортен клуб по борба "Ангел Гочев" - община Созопол.

Знам какво мога да дам на българската борба и знам каква отговорност поемам. Вярвам, че нейното развитие трябва да се основава на три принципа - ясни правила, професионализъм и обединение. Федерацията трябва да обединява, а не да разделя. Да работи с клубовете, да уважава труда на треньорите, да поставя състезателите в центъра и да взема решения по ясни правила. Различия винаги ще има. Те обаче не трябва да бъдат по-силни от общата ни кауза. Българската борба е по-голяма от всеки един от нас. Затова подавам ръка на всеки клуб, треньор, състезател, съдия и деятел, който е готов да работи за нейното развитие", гласи част от позицията на Гочев.

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