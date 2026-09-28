Венци Стефанов определи две звезди на България като "Лом" и "Лондон", босът на Ботев Пловдив се ядоса

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов за пореден път отправи залп към собственика на Славия Венцеслав Стефанов. Повод за напрежението между двамата станаха последните коментари на боса на "белите". Преди дни Стефанов отчете важна липса в националния отбор на България. Бившият играч на столичния клуб Кристиян Балов, който в момента играе за Цървена звезда, не попадна в сметките на селекционера Александър Димитров за мачовете на "лъвовете" от Лигата на нациите.

Отново напрежение между Илиян Филипов и Венци Стефанов

Стефанов се зачуди защо Балов не е попаднал в състава, докато звездата на Ботев Пловдив Асен Чандъров е. Той каза, че между двамата няма място за сравнение, използвайки популярната у нас фраза, че са като "Лом" и "Лондон". Илиян Филипов не остана очарован от изказването на Стефанов и излезе с публикация в социалните мрежи, в която го осъди. Босът на "канарчетата" подчерта напрежението в Славия и начина, по който Балов е напуснал, и посъветва своя колега да си гледа собствения двор.

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Посланието на Илиян Филипов към Венци Стефанов:

"Г-н Стефанов сравнил Чандъров и Балов с Лом и Лондон. Не знам защо, но имам чувството, че г-н Стефанов доста по-добре познава Лом, отколкото Лондон. Още по-странно е желанието му покрай един футболист да омаловажава два български клуба - Ботев Пловдив и Септември. Ботев няма нужда някой да му обяснява къде се намира на футболната карта на България. А уважението към Септември също би трябвало да е задължително за човек, който от толкова години е в българския футбол. За Асен Чандъров пък мога да кажа само добри думи. Освен че е прекрасен футболист, той е истински професионалист, характер и лидер – човек, който всеки ден показва с отношението си защо заслужава да носи екипа на Ботев. Футболист, който не говори много извън терена, а отговаря там, където трябва - с играта си. За нас е удоволствие да го имаме в отбора и сме горди, че защитава цветовете на Ботев.

А що се отнася до Балов и начина, по който беше направен неговият трансфер - във футболните среди историята е достатъчно добре позната и всеки може сам да си направи изводите. Може би вместо да раздава географски оценки кой е "Лом" и кой "Лондон", г-н Стефанов е добре да се замисли защо собствените му привърженици от толкова време публично настояват за промяна в управлението на клуба. Понякога, преди да гледаш към Пловдив и към другите клубове, е полезно да погледнеш какво се случва в собствения ти двор. А за Лондон - ако някой ден реши да го посети, с удоволствие ще му препоръчам няколко хубави места", написа в профила си финансовият благодетел на Ботев Пловдив.

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