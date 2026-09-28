Руски дрон падна близо до границата на Украйна с Полша (ВИДЕО)

Руски дрон порази днес село Старовойтове в Украйна, разположено в близост до полската граница, като нанесе щети на украински контролно-пропускателен пункт, съобщи временно изпълняващият длъжността областен управител на Волинска област Роман Романюк, цитиран от Франс прес. "Село Старовойтове, близо до полската граница, беше поразено. Взривната вълна нанесе щети на сградата на контролно-пропускателния пункт, разположен на входа на граничния терминал", написа Романюк в Телеграм. Засега няма данни за ранени или загинали, добави той.

A Russian jet-powered attack drone crashed near the Ukrainian village of Starovoitove on Monday afternoon, detonating hundreds of meters from the Polish border and roughly two kilometers from the Yahodyn–Dorohusk crossing. The shockwave shattered terminal windows, forcing an… pic.twitter.com/uAcL8HflV8 — BlackSky.info (@BlackSkyINFO) September 28, 2026

Село Старовойтове се намира на около два километра от полската граница, в близост до украинския контролно-пропускателен пункт "Ягодин". Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш също така съобщи за този удар в публикация в социалната платформа X. "Няма нарушение на полското въздушно пространство. Нашите системи за противовъздушна отбрана и самолетите ни бяха готови да реагират", заяви той.

През последните седмици Русия извърши няколко атаки в близост до украинско-полската граница, което бе остро осъдено от страна на Варшава и нейните европейски съюзници, отбелязва АФП.