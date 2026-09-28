Най-важните новини за деня: 28 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 септември 2026 г.

"ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИИ": СЕМЕЙСТВО МАКУЛЕВИ ОТХВЪРЛИ ОФИЦИАЛНАТА ВЕРСИЯ ЗА ТРАГЕДИЯТА, ПОИСКА ЕКСХУМАЦИЯ

Манипулации, липса на професионализъм и публично огласяване на недопустими интимни подробности. Това се казва в официална позиция на Яни Макулев, бащата на 15-годишния Александър, който беше открит мъртъв в кемпер под връх Околчица заедно с Николай Златков и Ивайло Калушев, публикувана във Facebook. След месеци на мълчание и надежда за обективно разследване, позицията на семейството – съгласувана и с близките на останалите загинали, категорично отхвърля изнесените от прокуратурата данни като обективно установена истина и обвинява разследващите в създаване на неверни версии.

"ЛИНЕЙКАТА Е БИЛА ПРОСТО ТАКСИ": НИКОЛАЙ ПОПОВ С ШОКИРАЩИ РАЗКРИТИЯ ОТ ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СМЪРТТА НА СИЯНА

На Сияна не е оказана никаква спешна помощ. Зададохме въпроси към медицински експерт - дали е оказана такава помощ и дали е било могло да бъде спасена. Отговорите потвърдиха всички мои съмнения и всичко, което аз зная до този момент. Това каза Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа край Телиш Сияна, в ефира на Нова телевизия. Той обясни, че след като се подава сигнал до тел. 112, случаят не е бил преценен като достатъчно тежък и класифициран като А1 - силно животозастрашаващ.

ВКЪЩИ ИМАТЕ ДОМАШНА РАКИЯ БЕЗ ДОКУМЕНТ? 1000 ЕВРО ГЛОБА: ГНЯВ ЗАРАДИ "ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ТОРМОЗ" НА ДЪРЖАВАТА

1000 евро глоба за притежанието на ракия домашно производство, за която нямате документ. Това е предложение на Министерство на финансите за промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

ДОНЕВ ОТВЪРНА НА БНБ ЗА ДАНЪК "СВРЪХПЕЧАЛБА" И ОБЯСНИ ЗА ДОМАШНАТА РАКИЯ

Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев влезе в остър задочен спор с управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев заради предложението за облагане на свръхпечалбите на банките. В кратък коментар пред медиите Донев определи позицията на гуверньора като "излизане извън правомощията" и заяви, че управителят на централната банка не трябва да заема политически позиции.

ГЕРБ ЩЕ ИМА СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ: ЦВЕТАНОВ ОБЯВИ ГОЛЯМА ШИРОКА КОАЛИЦИЯ ЗА МЕСТНИЯ ВОТ

Голяма политическа грешка е ГЕРБ да не издигнат кандидат за президент. Партията няма да може да се консолидира за местния вот и неявяването на изборите за президент е проява на слабост. Това заяви лидерът на "Републиканци за България" и бившият втори в ГЕРБ Цветан Цветанов пред bTV. Още: Цветанов за решението на Борисов: Това не е стратегия, а отстъпление

ПО ГРАЖДАНСКИ СИГНАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА, ВИБРАЦИИ И СВЕТЛИНИ: ДЪРЖАВАТА ПРОВЕРЯВА ДАЛИ ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е БЕЗОПАСНА

В Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) "постъпват жалби, сигнали и възражения от граждани, местни власти и организации, в които се поставят различни въпроси" за възобновяемата енергия, "включително относно възможни въздействия върху здравето и качеството на живот, шум, вибрации, нискочестотен шум и инфразвук, електромагнитни полета, светлинни въздействия и други физични фактори".

ТРЪМП НАТИСКА БЪЛГАРИЯ ДА КУПИ ВТЕЧНЕН ГАЗ ОТ САЩ ЧРЕЗ ОРЪЖИЕТО СИ В ГЪРЦИЯ - НЕ И БЕЗ ПОРЕДЕН СКАНДАЛ

Американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл е упражнявала натиск върху България и други балкански държави да закупят американски втечнен природен газ (LNG) чрез конкретна гръцка компания – Aktor („Актор“), съобщава The Wall Street Journal. Платеният лобист на фирмата Христос Марафацос (с хонорар над 440 000 долара) е присъствал на дипломатическите ѝ срещи, като често е бил бъркан от чуждестранни длъжностни лица за нейния ръководител на кабинета. По време на срещите той не е бил представян като лобист на „Актор“.

ЙОТОВА, КИРИЛИЦАТА, ПУТИН: МЕХАНИЗМИ НА ЗАПЛАХИТЕ, ОБЯСНЕНИ ОТ ИВАЙЛО МИРЧЕВ (ВИДЕО)

Не намерихме никой, който да е казал, че има заплаха за кирилицата, каквото мнение изрази Илияна Йотова. Това заяви в предаването Студио Actualno съпредседателят на “Да, България”, Ивайло Мирчев, коментирайки началото на предизборната кампания.

ОЩЕ ДАНЪЦИ В РУСИЯ ЗА ВОЙНА: ПЕСКОВ СЕ РАЗСЕЙВА ДА КАЖЕ. УКРАЙНА НАПРЕДВА СЪС СВОИТЕ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ръцете ми треперят ужасно. Не си представях, че ще е толкова страшно да кажеш на глас това, което мислиш. Надявам се поне да мога да заспя след това. Владимир Владимирович (Путин), казвам се Даниил. На 14 години съм. Живея в Челябинск. Не мога повече да мълча. Не искам просто да сложите край на СВО (специална военна операция – гнусното име, което режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор Владимир Путин налага за подпалената от него война в Украйна) – искам просто да напуснете моята страна (Русия) напълно. Махайте се от нашите домове, от нашите страхове – и никога не се връщайте. Ненужен и неканен гост, който никой не е канил - вън от домовете ни, от новините, от живота ни – и никога не се връщайте. Умолявам Господ Бог – оставете ни намира. Просто си отивайте". Това е само част от думи на млад руснак, още дете, който явно намира смелост да каже какви са нещата в родината му, заради Владимир Владимирович Путин. Това дете казва простичко: "Виждам как загиват хора, виждам как семейства се развалят, виждам деца, растящи без бащите си". И иска всичко да се върне както е било през 2000 година – подсказка, че вероятно говорим за видео, което не е автентично:

НАД 5000 КМ² РАЗЛИКА МЕЖДУ РЕАЛНОСТТА И ТВЪРДЕНИЯТА НА РУСИЯ ЗА ПРОБИВ В УКРАЙНА (КАРТИ)

Висши руски военни продължават да преувеличават мащаба на настъплението на армията на диктатора Владимир Путин в Украйна като част от непрекъснатите усилия на Кремъл в рамките на когнитивната война да представят украинската отбрана като разпадаща се и да отвлекат вниманието от украинското настъпление на север от Лиман (операция "Вивалди"). Последните подобни примери са фалшивото "обграждане" на Добропиля, северно от Покровск, както и преувеличен напредък в северната част на Сумска област, а преди това в Купянск.

ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД: РУСИЯ МОДЕРНИЗИРА "МЪРТВА РЪКА" - СИСТЕМАТА, КОЯТО ЩЕ НАНЕСЕ ОТВЕТЕН ЯДРЕН УДАР (ВИДЕО)

Русия модернизира подземен команден комплекс близо до връх Косвински камък в Урал, свързан със системата "Периметър" от съветската епоха, известна на Запад като "Мъртва ръка". Това показва съвместно разследване на британския вестник The Sunday Times, датската изследователска група Danwatch и руската платформа Център "Досие". Авторите са прегледали приблизително 2,5 милиона руски документа и правителствени записи, включително търгове, датиращи от 2011 г., сателитни изображения и публични данни. Някои от най-значимите данни - Русия е използвала 56 000 тона цимент и 13 000 тона пясък за този комплекс.

САЩ ГУБЯТ ТЪРГОВСКАТА ВОЙНА СРЕЩУ КИТАЙ

Пристигането на Си Дзинпин в Белия дом е първото държавно посещение на китайски лидер в САЩ от 2015 г. насам. Това е идеалният момент да се направи равносметка на радикалните промени в търговската политика между САЩ и Китай, инициирани от президента Доналд Тръмп през 2018 г. След осем години на исторически високи мита, експортен контрол, мерки в рамките на индустриалната политика и други действия, можем да заключим, че тази политика се е провалила спрямо собствените си цели.

“МНОГО ЧЕСТО ПРОПУСКАМЕ ЗНАЦИТЕ ОТ ГОСПОД”: DIA В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Моят албум е от десет песни и носи заглавието “Нишан”. Това ми отвори очите, за да мога по-добре да виждам знаците от съдбата. Това заяви в предаването Студио Actualno певицата DIA във връзка с новия си албум, който пуска на пазара.

БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ Е ПОД ДЪНОТО! 3 ГОДИНИ МИНАХА - ПРЕЗИДЕНТЪТ ГОНЗО ТРЯБВА ДА СИ ХОДИ | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Българският футбол отново е в центъра на вниманието след историческата първа загуба на националния отбор от Люксембург, и то на родна земя. В новия епизод на "Точно попадение" анализираме поредния болезнен резултат, думите на Александър Димитров и отговорността на ръководството на Българския футболен съюз начело с президента Георги Иванов - Гонзо. И големият въпрос: дали не е време за оставки и ново начало, след като България продължава да дълбае дъното и да разочарова феновете...

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОМЕНИ ФУТБОЛА, БЕЗ НИТО ВЕДНЪЖ ДА Е СТЪПВАЛ НА ТЕРЕНА

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.