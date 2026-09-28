Александър Димитров знае какво следва при нови негативни резултати за България

Александър Димитров пое цялата отговорност за резултатите на България и заяви ясна цел преди утрешния мач с Естония – победа и по-добро лице на националния отбор. Селекционерът говори пред медиите преди втория двубой на "лъвовете" в Лигата на нациите, след като България започна турнира със загуба с 1:2 от Люксембург в Пловдив.

Димитров пое цялата отговорност за загубата от Люксембург

"Не можем да върнем времето назад. Можем само да си извадим поуки от загубата срещу Люксембург и да влезем с позитивизъм в мача с Естония", заяви Димитров. Той подчерта, че съперникът е в подем след равенството с Исландия и спечелената Балтийска купа, но България трябва да подходи с необходимата енергия и увереност.

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Селекционерът беше категоричен, че приема негативизма около националния отбор и знае какво следва при нови негативни резултати. "За тези резултати цялата отговорност нося аз", заяви Димитров. Той добави, че не иска тимът да се връща към предишния мач, а да покаже различно лице срещу Естония.

България ще бъде без Теодор Иванов, който получи разтежение срещу Люксембург. Димитров обаче обяви, че няма други здравословни проблеми и че всеки от повиканите футболисти може да получи шанс да започне като титуляр в настоящия прозорец от четири мача.

Като основни задачи пред отбора Димитров посочи повече агресия във футболната игра, спечелени единоборства и по-голяма ефективност в атака. "Искаме да победим Естония, да играем агресивно, да покажем по-добро лице", каза селекционерът. Двубоят е във вторник от 21:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

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