Само Меси е имал по-добър сезон! Посочиха кой заслужава да спечели "Златната топка" най-много

Не беше изненада да видим името на Хари Кейн сред номинираните за "Златната топка" за 2026 година след незабравимия сезон 2026/27 както за Байерн Мюнхен, така и за националния отбор на Англия. Въпросът сега обаче е дали нападателят заслужава да получи най-престижната индивидуална награда. Истината е, че има множество причини, поради които той трябва да спечели трофея на 26 октомври в Лондон.

Ето защо Хари Кейн заслужава да спечели "Златната топка"

След пристигането си от Тотнъм Хотспър през 2023 година Кейн е в невероятна форма за Байерн. Той стартира с пълна сила, отбелязвайки 36 гола в дебютния си сезон в Бундеслигата. Макар че през следващата кампания отбеляза само 26 попадения, които все пак му бяха достатъчни, за да спечели голмайсторския приз за втори пореден път, това му донесе първия голям трофей, след като заедно със съотборниците си вдигна титлата, компенсирайки третото място от предходния сезон.

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Да надмине тези върхове изглеждаше почти невъзможно, но Кейн категорично заглуши всички скептици. Той отбеляза 36 гола в първенството и стана голмайстор за трети пореден път, като вкара толкова голове, колкото вторият и третият в класацията взети заедно. Англичанинът обаче доминираше не само в Бундеслигата. Нападателят отбеляза гол във всеки кръг от Купата на Германия, включително хеттрик във финала, като Байерн спечели дубъла на страната. Той добави и 14 гола в 13 мача в Шампионска лига, като остана втори по голове след Килиан Мбапе (15) по време на похода на отбора му до 1/2-финалите.

Единствено Лионел Меси има по-добър резултат

След това дойде Световното първенство по футбол в Северна Америка. По време на турнир, белязан от звездна сила, в който блестяха играчи като Мбапе, Лионел Меси, Ерлинг Холанд и Джуд Белингам, Кейн се погрижи да не пропусне шоуто, отбелязвайки шест гола, докато като капитан на Англия я изведе до трето място - най-доброто класиране на отбора от 1966 година насам. В крайна сметка това му донесе невероятните 73 попадения през сезона за клуба и националния отбор. Сама по себе си тази цифра е внушителна, но става още по-невероятна, когато се има предвид, че това е най-резултатният сезон на играч в историята на европейския футбол, с изключение на Меси (82 гола през 2011/12).

Рекордите, които Кейн постави, са почти прекалено много, за да бъдат преброени. Той е най-бързият играч, достигнал 100 гола за клуб в петте водещи първенства в Европа, като му бяха необходими само 104 мача, за да го направи, а също така изпревари Гари Линекер като най-добрия голмайстор на Англия на световното първенство, като общият му брой голове достигна 14. Сухите цифри обаче разкриват само половината от картината. Невероятната му ефективност пред гола е само един аспект от всестранната му игра, която сякаш става все по-добра с възрастта. Кейн не само е решаващ в наказателното поле, но често инициира атаки, спускайки се назад, за да получи топката, преди да включи в игра футболисти като Майкъл Олисе и Луис Диас за Байерн или Белингам за Англия.

Той записа пет асистенции в първенството, плюс още две в Шампионската лига, но отново цифрите са донякъде опростяващи. Голмайсторът не пести сили и в защита, като често се спуска дълбоко в своето поле, за да помогне на своя тим. Предвид конкуренцията, с която се сблъсква - Меси, Мбапе, Холанд, Ламин Ямал и Родри са сред останалите фаворити за наградата, се изисква много повече от впечатляващ брой голове. За щастие на Кейн, списъкът с качествата, които притежава, продължава да се удължава. А съотборниците му в Байерн са категорични, че той трябва да спечели, защото се отличава от останалите с много.

Футболистите на Байерн обясниха защо Кейн заслужава "Златната топка"

Няколко играчи на баварците бяха попитани от официалния сайт на Бундеслигата защо англичанинът заслужава да спечели "Златната топка". Ето и отговорите: Майкъл Олисе: "Защото беше най-добрият футболист миналия сезон." Луис Диас: "Той прави всичко. Вкарва голове, асистира, помага в защита. Той е един от най-добрите голмайстори в света. Затова мисля, че заслужава да спечели на 100%. Без съмнение. Той винаги иска повече. Никога не е доволен и смята, че може да ти помогне още. Също така се превърна в мой приятел."

Йошуа Кимих: "Той е невероятен отборен играч. Също така вкара над 70 гола и е много важен за отбора, не само заради попаденията си. За него най-важното е отборът да спечели. Разбира се, той иска да помогне с голове, но пак би бил щастлив, ако спечелим с 3:0 и той не вкара." Серж Гнабри: "Той изигра един страхотен сезон не само в предни позиции, а като цяло направи много за отбора. Начинът, по който завършва ситуациите е невероятен и неговият инстинкт за голове. Той винаги е на правилното място." Йонатан Та: "Заради всичко, което направи - головете, асистенциите и като цяло начина, по който играе. Той умее да приспособява играта си във всяка ситуация и именно това го отличава от останалите."

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