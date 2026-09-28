Гран При на Бахрейн в Малайзия: Формула 1 никога не е виждала нещо подобно

Формула 1 взе много важно решение. Гран при на Бахрейн няма да се проведе в Бахрейн, а в Малайзия. Събитието ще се състои от 2 до 4 октомври на международната писта "Сепанг" близо до Куала Лумпур. Причината за промяната е продължаващият конфликт в Близкия изток. Първоначалното състезание в Бахрейн през април трябваше да бъде отменено. Чрез организирането на заместващо събитие в Малайзия Гран при на Бахрейн остава в календара. Междувременно краят на сезона остава несигурен. Състезанията в Катар и Абу Даби също зависят от развитието на ситуацията в Близкия изток.

Защо състезанието в Бахрейн беше отменено

Гран при на Бахрейн първоначално беше насрочено за 10-12 април като четвърти кръг от сезона. Гран при на Саудитска Арабия трябваше да последва една седмица по-късно. На 14 март Формула 1 и ФИА обявиха, че и двете състезания няма да се състоят през април. Решението беше взето на фона на войната с участието на Иран, която започна в края на февруари. Иранските атаки засегнаха цели в Бахрейн, включително съоръжения за гориво, намиращи се само на няколко километра от пистата. Въздушният трафик в региона също беше сериозно ограничен. При тези обстоятелства не беше възможно състезателният уикенд да се проведе безопасно.

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През пролетта не бяха организирани заместващи състезания. Не беше налице достатъчно време за подготовка, за да се премести събитието в Европа, което доведе до петседмична пауза между Гран при на Япония и Гран при на Маями. Плановете за заместващо състезание започнаха да придобиват конкретни очертания през юли. Първоначално стана ясно, че Малайзия обмисля да бъде домакин на състезание през 2026 година. На 26 юли Формула 1 и ФИА официално потвърдиха, че Формула 1 ще се завърне в Малайзия след деветгодишно отсъствие. Последната надпревара от Формула 1 на пистата "Сепанг" беше спечелена от Макс Верстапен през 2017 година. Състезанието този сезон ще се състои от 56 обиколки и ще обхване 310,418 километра.

Календарът и логистиката бяха основните причини за избора на "Сепанг". Състезанието се провежда между Гран при на Азербайджан на 26 септември и Гран при на Сингапур на 11 октомври. "Сепанг" и Сингапур са на разстояние само около 320 километра един от друг. Това създава поредица от три състезания, без да се налага отборите да правят значителен логистичен обход. След това идва въпросът за самата писта. "Сепанг" беше постоянен елемент в календара на Формула 1 от 1999 до 2017 година. Трасето е построено за състезания от Гран при и вече има богат опит в организирането на събития от най-висок ранг.

Състезанието в Малайзия ще носи името Гран При на Бахрейн

Въпреки че се провежда в Малайзия, събитието остава с името "Гран при на Бахрейн". Това е резултат от споразумение между Формула 1, ФИА и правителствата на Бахрейн и Малайзия. Бахрейн определя и цените на билетите и получава приходите от продажбата им. Провеждането на Гран при извън страната, чието име носи състезанието, не е напълно безпрецедентно във Формула 1. В предишни случаи обаче страната, даваща името си на надпреварата, и страната, която действително го е домакинствала, са били много по-близки географски.

Гран при на Швейцария през 1982 година се проведе в Дижон, Франция, защото Швейцария беше забранила състезанията на писта след катастрофата в Льо Ман през 1955 година. Гран при на Сан Марино се провеждаше в Имола, Италия, от 1981 до 2006 г. През 1997 и 1998 г. "Нюрбургринг" беше домакин на Гран при на Люксембург.

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