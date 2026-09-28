Франция на Зидан продължава без грешка в Лигата на нациите, Италия избухна с 4 гола срещу Турция (РЕЗУЛТАТИ)

Франция продължи с перфектен старт в Лигата на нациите, а Италия даде впечатляващ отговор след загубата от Белгия. "Петлите" записаха втора поредна победа, този път с 1:0 над Белгия, докато "адзурите" разгромиха Турция с 4:1 като гости. Така двата големи отбора от Група А1 вече гледат към предстоящия си директен сблъсък, който ще се състои на 2 октомври на "Стад дьо Франс".

Олисе донесе нова победа на Франция и Зидан

Франция продължава без загуба и без допуснат гол в турнира. След минималния успех с 1:0 над Турция в първия кръг тимът спечели със същия резултат и срещу Белгия след късен гол на Майкъл Олисе. Така французите събраха шест точки и затвърдиха силния си старт в групата, в която са още Италия и Турция.

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Италия разби Турция

Италия пък показа съвсем различно лице. След болезненото домакинско поражение с 0:2 от Белгия в първия кръг, "адзурите" избухнаха с четири гола при визитата си на Турция и спечелиха с 4:1. Така италианците се върнаха в битката в групата и ще влязат с много по-добро самочувствие в големия мач срещу Франция.

Сред останалите резултати най-интересно беше дербито между Румъния и Босна и Херцеговина, завършило 2:4. Швеция също записа убедителен успех – 3:1 над Полша. В Лига B Северна Ирландия и Унгария не успяха да си отбележат гол, докато Грузия и Украйна също завършиха 0:0. В Лига C Черна гора победи Армения с 3:2, а Латвия и Кипър поделиха точките след 0:0.

Всички резултати:

Лига A

Белгия – Франция 0:1

Турция – Италия 1:4

Лига B

Грузия – Украйна 0:0

Румъния – Босна и Херцеговина 2:4

Северна Ирландия – Унгария 0:0

Швеция – Полша 3:1

Лига C

Армения – Черна гора 2:3

Латвия – Кипър 0:0

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