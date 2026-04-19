Войната в Украйна:

Ансамбълът на България завоюва медал на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

19 април 2026, 16:47 часа 436 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Ансамбълът на България спечели бронзов медал на финала с три обръчи и два чифта бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан). София Иванова, Магдалина Миневска, Рая Божилова, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова, които останаха осми в многобоя, допуснаха грешка и получиха оценка от 26.750 точи (трудност 13.100; артистичност 7.500; изпълнение 6.150), която им отреди третата позиция.

Златото взе Испания с 27.950 точки, а на второ място е Русия (неутрален статут) със същата оценка като българките - 26.750, но с по-висока стойност за изпълнение - 6.700. Ева Брезалиева също участва в Баку, но не успя да стигне до финалите.

Така България завършва надпреварата с четири отличия - едно сребърно и три бронзови, след второто място на Стилияна Николова на финала на обръч, третото на топка и третото в многобоя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Художествена гимнастика Български ансамбъл по художествена гимнастика
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес