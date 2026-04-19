Прекрасно! Стилияна Николова почна с медалите на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

19 април 2026, 14:44 часа 1141 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Стилияна Николова завоюва сребърен медал на финала на обръч и бронзов на топка на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан). Родната грация, която вчера заслужи трето място в многобоя, изпълни много добре композицията си с обръч и беше оценена с 28.550 точки (трудност 12.900; артистичност 7.800; изпълнение 7.850). Българският шаб подаде контестация за за трудност с тяло, която обаче беше отхвърлена.

Два медала за Стили

Победителка на уреда стана европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна) с 28.650 точки, а трета е рускинята с неутрален статут София Илтерякова с 28.450. Олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) допусна грешка на обръч и остана осма с 24.850.

На топка Стилияна Николова завоюва третото си отличие от надпреварата, след като стана трета с 28.600 точки (трудност 12.400; артистичност 8.150; изпълнение 8.050). Златото на този уред взе Даря Варфоломеев с 28.900, а втора е италианката София Рафаели с 28.800 точки.

Във финала на бухалки българката се класира на шеста позиция с резултата 26.450 (трудност 11.300; артистичност. 7.800; изпълнение 7.350). С 29.900 първото място категоричоно спечели Даря Варфоломеев. Среброто остана за София Илтерякова с 28.800, а топ 3 допълни Таисия Онофрийчук с 28.200. По-късно днес ансамбълът на България за жени е финалист на три обръча и два чифта бухалки.

Джем Юмеров Отговорен редактор
