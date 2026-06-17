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"Срамно петно върху спорта": Весела Лечева проговори в парламента за тежката криза в БОК

17 юни 2026, 19:38 часа 979 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Срамно петно върху спорта": Весела Лечева проговори в парламента за тежката криза в БОК

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева взе участие в първото редовно заседание на Комисията по въпросите на младежта и спорта в 52-ото Народно събрание. Тя запозна депутатите с проблемите и приоритетите пред БОК.

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"БОК беше в тежка институционална криза. За съжаление това не беше криза само за Българския олимпийски комитет, а за целия български спорт, който беше компрометиран пред международните институции и най-вече пред Международния олимпийски комитет", отбеляза Лечева.

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БОК

"След продължилата година и два месеца съдебна сага заварихме олимпийският комитет с празни банкови сметки и дългове, както и незавидно битово състояние", съобщи председателят на БОК. Тя допълни, че към момента евентуално гостуване в централата би хвърлило срамно петно върху българския спорт.

Председателят на БОК каза още пред депутатите, че трябва да се фокусират върху бюджета: "Всяко евро, инвестирано в спорт, се връща многократно дори като здраве и образование".

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"Трябва да изчистим спортното движение от порочните практики и законодателният орган е точното място за това", добави още тя по темата за злоупотреба с власт и блокиране на спортните организации.

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БОК Весела Лечева
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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